Пьоли: Милан хотел остаться в еврокубках, но у нас ничего не вышло

Наставник Милана прокомментировал поражение от Ливерпуля.

В рамках заключительного тура группового этапа Лиги чемпионов УЕФА итальянский Милан на своем поле упустил возможность побороться за евровесну, уступив английскому Ливерпулю (1:2).

Милан — Ливерпуль 1:2 Видео голов и обзор матча

Главный тренер "россонери" Стефано Пьоли по окончании поединка прокомментировал неудачное выступление своей команды.

"Нельзя написать историю с союзами "если" и "но". Когда нам удалось подняться на более высокий уровень, мы уступили практически во всех играх. Я не могу сказать, что мы выглядели хуже соперников в каждой из них, но, возможно, мы что-то упускаем в нашей подготовке. Сочетание опыта, ритма и качества у нас находится не в балансе.

Могу только сожалеть о том, что в первых матчах группового этапа мы не добились большего. Хотя бы ничейных результатов, если уже не говорить о победе. Однако, поздно и бессмысленно на данном этапе оглядываться назад. Мы и так знали, что нас ждут матчи в очень сложной группе.

Наш путь — это путь роста, поэтому эти игры будут очень полезны для нас в спортивном плане. Я прошу прощения у болельщиков: мы хотели остаться в еврокубках, старались до конца не проиграть матч против Ливерпуля, но у нас ничего не вышло.

Второй гол сильно ударил по моей команде, но мы постарались вернуться в игру. Милан создал несколько опасных моментов, однако мы не были достаточно настойчивыми и быстрыми при контроле мяча. Когда Ливерпуль забил второй мяч, мы потеряли уверенность в своих силах.

В матчах подобного уровня такое не должно случаться, но в этот вечер, к сожалению, случилось", — заключил наставник.

Итальянский Милан завершил групповой этап Лиги чемпионов УЕФА с четырьмя очками в активе, расположившись на последней строчке турнирной таблицы, поэтому досрочно завершил международные выступления в этом сезоне.