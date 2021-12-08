Почеттино: Потери очков в Брюгге и Лейпциге не дали выиграть группу A

Наставник ПСЖ прокомментировал победу над Брюгге.

В рамках заключительного тура Лиги чемпионов УЕФА французский Пари Сен-Жермен на своем поле принимал бельгийский Брюгге, не оставив своим оппонентам шансов на положительный исход противостояния на Парк де Пренс (4:1).

ПСЖ — Брюгге 4:1 Видео голов и обзор матча

После финального свистка, главный тренер "красно-синих" Маурисио Почеттино отправился на послематчевую пресс-конференцию, где рассказал о своих впечатлениях от увиденного в данной игре.

"Согласен, что в первом тайме удалось увидеть более качественный футбол в исполнении моей команды, чем после перерыва. Мы наблюдали высокий уровень понимания между игроками, которые нуждались в подобном качественном поединке в своем исполнении. Я доволен работой своей команды. В особенности — нашей атакующей тройки.

Ключевое отличие от предыдущих матчей — качественная сыгранность игроков. Нам необходима гибкость мышления, чтобы игроки быстрее адаптировались в непривычных для себя ситуациях. Есть определенные моменты, которые еще стоит подточить, но важно сохранять баланс. Сегодня он присутствовал на поле, поэтому я увидел прогресс в нашем развитии и остался этим очень доволен.

Надеюсь, что этот групповой этап станет отправной точкой для дальнейшего развития команды. У нас была очень сложная группа с качественными соперниками. Хотелось бы финишировать в ней первыми по итогу, но потери очков в Брюгге и Лейпциге не дали нам это сделать.

Наш следующий соперник гарантированно будет сложным, но для победы в Лиге чемпионов необходимо уметь обыгрывать все команды", — заключил аргентинский специалист.

Французский ПСЖ завершил групповой этап Лиги чемпионов УЕФА на втором месте в турнирной таблице квартета A с 11-ю набранными очками в активе, поэтому продолжит свои выступления в раунде плей-офф.