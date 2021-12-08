Боруссия Д — Бешикташ 5:0 Видео голов и обзор матча

Представляем вашему вниманию видео лучших моментов поединка Лиги чемпионов.

В рамках последнего тура Лиги чемпионов УЕФА дортмундская Боруссия делала все возможное ради того, чтобы улучшить свою разницу забитых и пропущенных мячей, однако даже разгром турецкого Бешикташа на своем поле, при поражении Спортинга от Аякса в параллельном поединке, не смогли вывести "шмелей" в следующий раунд Лиги чемпионов УЕФА.

Обзор матча:

Боруссия Д — Бешикташ 5:0

Голы: Мален, 29, Ройс, 45+2, 53, Холанд, 68, 81

Боруссия Д: Кобель — Менье (Рейньер, 46), Хуммельс, Загаду (Понграчич, 73), Шульц — Витцель, Дауд, Беллингэм (Геррейру, 73) — Вольф (Пасслак, 62), Ройс (Холанд, 63), Мален.

Бешикташ: Дестаноглу — Велинтон, Монтеро, Мераш, Топал — Соуза (Хатчинсон, 82), Боздоган (Учан, 76), Уйсал — Батшуайи, Караман (Розье, 46), Ларин (Геззаль, 69).

Предупреждения: Монтеро, Ларин, Жозеф.

Удаления: Велинтон, 43