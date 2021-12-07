Боруссия Д разгромила Бешикташ

Дортмундцы отправили в ворота соперника пять безответных мячей.

Боруссия Д в рамках поединка шестого тура группового этапа Лиги чемпионов принимала на своем поле Бешикташ и добилась победы со счетом 5:0.

Дортмундцы отправили в ворота соперника два мяча еще в первом тайме, а во втором голом отметился Ройс, Холанд записал на свой счет дубль.

Боруссия Д — Бешикташ 5:0

Голы: Мален, 29, Ройс, 45+2, 53, Холанд, 68, 81

Боруссия Д: Кобель — Менье (Рейньер, 46), Хуммельс, Загаду (Понграчич, 73), Шульц 0 Витцель, Дауд, Беллингэм (Геррейру, 73) — Вольф (Пасслак, 62), Ройс (Холанд, 63), Мален.

Бешикташ: Дестаноглу — Велинтон, Монтеро, Мераш, Топал — Соуза (Хатчинсон, 82), Боздоган (Учан, 76), Уйсал — Батшуайи, Караман (Розье, 46), Ларин (Геззаль, 69).

Предупреждения: Монтеро, Ларин, Жозеф

Удаления: Велинтон, 43