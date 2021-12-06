Бенфика — Динамо: где смотреть матч Лиги чемпионов

"Бело-синие" в гостях сыграют против Бенфики в ничего не решающем поединке.

Киевское Динамо в рамках заключительного тура группового этапа Лиги чемпионов попытается заработать очки в таблицу коэффициентов для Украины в матче против португальской Бенфики в Лиссабоне.

В прямом эфире матч покажет видеосервис MEGOGO.

Кроме того, на Football.ua будет доступна текстовая онлайн-трансляция поединка.

Напомним, матч Бенфика — Динамо состоится в среду, 8 декабря в 22:00 по киевскому времени.

После пяти туров Динамо занимает четвертое место в группе Е и уже не имеет шансов на евровесну, так как у Бенфики на третьем месте — пять очков, а у киевлян — одно. Впереди идут Бавария и Барселона, которые набрали по 15 и 7 очков соответственно.