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0
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24 ноября
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24 ноября
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1
24 ноября
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0
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3
24 ноября
22:00
РБ Лейпциг
-
Манчестер Сити
-
07 декабря
19:45
ПСЖ
-
Брюгге
-
07 декабря
19:45
Милан
-
Ливерпуль
-
07 декабря
22:00
Порту
-
Атлетико
-
07 декабря
22:00
Боруссия Дортмунд
-
Бешикташ
-
07 декабря
22:00
Аякс
-
Спортинг Лиссабон
-
07 декабря
22:00
Реал Мадрид
-
Интер
-
07 декабря
22:00
Шахтер
-
Шериф
-
07 декабря
22:00
Зенит
-
Челси
-
08 декабря
19:45
Ювентус
-
Мальме
-
08 декабря
19:45
Бавария
-
Барселона
-
08 декабря
22:00
Бенфика
-
Динамо Киев
-
08 декабря
22:00
Аталанта
-
Вильярреал
-
08 декабря
22:00
Манчестер Юнайтед
-
Янг Бойз
-
08 декабря
22:00
РБ Зальцбург
-
Севилья
-
08 декабря
22:00
Вольфсбург
-
Лилль
-
08 декабря
22:00

Бенфика — Динамо: где смотреть матч Лиги чемпионов

06 декабря 2021

Динамо - Бенфика, ФК Динамо

"Бело-синие" в гостях сыграют против Бенфики в ничего не решающем поединке.

Киевское Динамо в рамках заключительного тура группового этапа Лиги чемпионов попытается заработать очки в таблицу коэффициентов для Украины в матче против португальской Бенфики в Лиссабоне.

В прямом эфире матч покажет видеосервис MEGOGO. 

Кроме того, на Football.ua будет доступна текстовая онлайн-трансляция поединка.

Напомним, матч Бенфика — Динамо состоится в среду, 8 декабря в 22:00 по киевскому времени.

После пяти туров Динамо занимает четвертое место в группе Е и уже не имеет шансов на евровесну, так как у Бенфики на третьем месте — пять очков, а у киевлян — одно. Впереди идут Бавария и Барселона, которые набрали по 15 и 7 очков соответственно.

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