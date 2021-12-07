Де Дзерби выставил экспериментальный состав на матч против Шерифа

Стали известны стартовые составы команд для поединка 6-го тура группового этапа Лиги чемпионов УЕФА в рамках группы D, в котором сыграют донецкий Шахтер и тираспольский Шериф.

Донецкий Шахтер завершит для себя еврокубковый сезон домашним поединком в рамках шестого тура Лиги чемпионов УЕФА против молдавского Шерифа.

Роберто Де Дзерби, на фоне разгрома ПФК Львов (6:1), решил использовать с первых минут в рамке ворот Андрея Пятова, при этом пару центральных защитников составили Бондарь и Кривцов, а на левом фланге обороны разместился Корниенко. Маркос Антонио сыграет в опорной зоне, а в центральную линию отправились молодые Бондаренко и Судаков, по обе стороны от которых расположатся Марлос и Соломон. Атаку возглавит Фернандо, а Жуниор Мораес впервые за долгое время появился на скамейке запасных.

Юрий Вернидуб, по сравнению с домашней игрой против мадридского Реала (0:3), предпочел увидеть в стартовом составе Янсане на острие атаки.

Шахтер: Пятов — Додо, Бондарь, Кривцов, Корниенко — Маркос Антонио — Марлос, Бондаренко, Судаков, Соломон — Фернандо.

Запасные: Шевченко, Трубин, Витао, Майкон, Мораес, Тете, Мудрик, Матвиенко, Конопля, Исмаили, Сикан, Коноплянка.



Шериф: Атанасиадис — Фернандо Костанца, Арболеда, Дуланто, Кристиано — Тилль, Коловос, Аддо — А. Траоре, Янсане, Бруно.

Запасные: Челядник, Пащенко, Раделич, Белоусов, Кастаньеда, Джульен, Кожокарь, Николов, Кожокару.



Матч Шахтер — Шериф начнется в 22:00 по киевскому времени. Следите за текстовой онлайн-трансляцией на Football.ua.