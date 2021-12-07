Шахтер — Шериф. Накануне

Football.ua представляет анонс 6-го тура группового этапа Лиги чемпионов между Шахтером и Шерифом.

"Оранжево-черные" в последнем туре Лиги чемпионов попытаются поквитаться за поражение в первом туре в Тирасполе.

Шахтер – Шериф

Вторник, 7 декабря, 22:00. НСК Олимпийский, Киев. Донатас Румшас (Литва) – главный арбитр встречи. Трансляция на видеоплатформах: Megogo и Volia TV.

Как и предполагалось, поражение в первом туре против Шерифа сыграло определяющую роль перед последним туром. Шахтер уже ни на что не претендует и точно будет четвертым в своей группе. Победа команды Де Дзерби может принести только моральное удовлетворение и неплохие призовые от УЕФА.

Отдаем должное команде Юрия Вернидуба, которая в этом групповом этапе сумела не только обыграть Шахтер дома, но и одолела мадридский Реал на Сантьяго Бернабеу. Сказочная Лига чемпионов, как для дебютанта самого престижного евротурнира. Прыгнуть еще выше не получилось, но и третье место – это не тот результат, который предрекали команде из Тирасполя эксперты и букмекеры перед стартом группового турнира.

Матч для Шерифа с турнирной точки зрения также не несет в себе никакой ценности. Шахтер уже достать молдаван не может, а те, в свою очередь, ни при каких раскладах не могут прыгнуть выше третьего места. Поэтому для Юрия Николаевича и его подопечных этот матч будет также игрой за призовые от УЕФА, а также за престиж. Шериф попробует доказать, что результат первого матча не был случайностью.

Шериф весной будет выступать в Лиге Европы. Сможет ли он и дальше удивлять всех своими результатами? Маловероятно. Ведь большинство ведущих игроков Шерифа имеют на руках краткосрочные контракты и грядущей зимой будет самая подходящая возможность заработать на трансферах этих футболистов, чтобы в будущем они не ушли бесплатно. А потому, скорее всего, в составе молдавской команды грядут серьезные перемены и будет построение уже другой команды. Но это уже головная боль руководства Шерифа и его тренерского штаба, нас же больше интересует Шахтер.

Групповой этап Лиги чемпионов 2021-22 вполне заслуженно можно считать настоящим провалом для Шахтера. Даже сложно вспомнить, когда "оранжево-черные" набирали так мало очков в группе. Из позитива вспоминаем лишь то, что "горняки" попали в группу через квалификацию Лиги чемпионов и там сумели сначала пройти бельгийцев, а затем в драматическом матче одолеть французский Монако.

Эта Лига чемпионов была во многом ознакомительной для Роберто Де Дзерби. Он до сих пор находится в процессе построения команды, ищет оптимальные варианты расстановок и использования тех или иных игроков. Пока у итальянца большой кредит доверия и, наверняка, он получит желаемое усиление команды уже этой зимой и будущим летом. Но вот уже в следующем году спрос будет куда выше. Еще одну такую же Лигу чемпионов ни болельщики, ни руководство клуба Де Дзерби не простят.

Ориентировочные составы

Шахтер: Трубин – Додо, Бондарь, Марлон, Матвиенко – Майкон, Степаненко – Тете, Антонио, Мудрик – Педриньо

Шериф: Атанасиадис – Костанца, Арболеда, Дуланто, Кристиано – Аддо, Тилль – Соуза, Банда, Кастаньеда – Траоре

Форма команд за последние 10 матчей

Положение команд в рейтинге УЕФА

Шахтер – 19

Шериф – 69

История противостояний

Комментарии перед матчем

Главный тренер Шахтера Роберто Де Дзерби:

"Будет ли экспериментальный состав? 50 на 50. Есть несколько футболистов, которые не будут играть ни завтра, ни в субботу против Александрии. С другой стороны, завтра будет очень хороший стартовый состав, потому что это важный матч. У нас есть много молодых футболистов, которые должны показать прогресс через такие игры.

Оценить мою первую лигочемпионскую кампанию по десятибалльной шкале? Когда мы говорим о матчах еврокубков, то не стоит забывать, что мы начали в Бельгии, потом Монако, поэтому нужно тоже считать эти четыре матча. В группе Лиги чемпионов мы не получили те результаты, которые хотели. Я предупреждал еще до начала Лиги чемпионов, что мы не сможем играть первым номером, как я бы хотел, поэтому я считаю, что ошибки, которые были в этом сезоне, мы можем исправить в следующем сезоне.

Думаю, что наши футболисты получили опыт и смогут совсем по-другому провести следующий сезон. Также может кого-то подписать на трансферном рынке, чтобы улучшить эту команду и играть иначе в следующем сезоне Лиги чемпионов. Оценки не будет. Когда я был в школе, то очень плохо знал математику, поэтому ничем вам не могу помочь.

Когда мы играли первый матч у нас было много шансов, чтобы забить гол, тогда как у соперника было несколько моментов. Статистика не проявилась в результате. Думаю, завтра будет важный матч. Не могу сравнивать.

Насколько важна финансовая составляющая завтрашнего матча? Завтра экономическая часть будет иметь значение. Мы должны уважать клуб и болельщиков. И если завтрашний результат принесет какой-то бонус от УЕФА, то, конечно, это плюс для клуба. У нас все футболисты профессионалы и покажут свой максимум.

Мне очень не понравилось как мы играли против Интера. Мы могли играть более смело. Потом мы создали несколько шансов забить гол. Это не оправдание, но не нужно забывать, что у нас не было Алана Патрика и Лассина Траоре, которые очень важны для нас".

Защитник Шахтера Валерий Бондарь:

"Если проанализировать минувшие матчи в Лиге чемпионов, то наша команда заслуживает большего, чем то, что у есть у нас сейчас в турнирной таблице. Примерами будут игры с Реалом на выезде и дома с Интером, где мы могли брать больше очков, чем нам удалось.

Завтра нам нужно продемонстрировать хороший, красивый и атакующий футбол, который воплотиться в голы. Конечно же надо не пропускать такие мячи, как в Тирасполе. Нужно надежно сыграть в обороне и забить те моменты, которые у нас будут.

Если вы заметили мы пытались демонстрировать свой футбол в прошлых матчах и в Лиге чемпионов нет слабых соперников. Завтра очень важный матч для нас и не важно, Шериф или Интер. Будет тяжелая игра с командой, которая достойно провела эту кампанию в Лиге чемпионов.

Работа с Роберто де Дзерби? Работается отлично. Он нам приносит свои новые идеи — мы стараемся показывать их на футбольном поле. Те эмоции, которые он дает на тренировках и играх, передаются нам на поле. Когда ты видишь, как тренер бегает по бровке и находится в огне, то это только мотивирует".

Главный тренер Шерифа Юрий Вернидуб:

"Я очень рад опять быть в Украине. Сыграть на НСК Олимпийский. Очень счастлив, что снова приехал домой и что предстоит матч против лидера украинского футбола. К сожалению, ни мы, ни Шахтер не вышли в плей-офф Лиги чемпионов, но мы счастливы, что будем продолжать выступать в плей-офф Лиги Европы.

Результат первого матча должен давить, прежде всего, на Шахтер. Мы сыграли удачно, но завтра будет сложно. Мы готовимся. Хочется насладиться матчем и провести одну из своих лучших игр.

Мы стартовали с двух побед, и где-то амбиции начали зашкаливать. Понимали, что будет дальше, но проиграли дважды Интеру, проиграли Реалу. Теперь перед нами Шахтер, где много дорогих и качественных игроков.

Перед каждой игрой я всегда говорю одни и те же слова: нужно выходить и получать удовольствие. Не бей-беги, а спокойно играть в пас. В этой группе мы аутсайдеры и все говорили, что мы будем четвертыми. Я не мог себе представить такую картину до начала евросезона. Была группа смерти, но невероятными усилиями и желанием смогли добиться так, что мы идем дальше, а Шахтер остается без еврокубков.

Заинтересованность Днепра-1 к моей персоне? Полностью опровергаю эту информацию. Я не имею права вести переговоры, у меня есть контракт с Шерифом. В будущем все возможно, но не исключено, что я продлю контракт с Шерифом и останусь здесь.

Игроки УПЛ для усиления Шерифа предстоящей зимой? К сожалению, по регламенту УЕФА может заявить и отзаявить только трех игроков на еврокубки. Будем искать, думать. Возможно, кто-то уйдет, кто-то интересен более именитым клубам. Что касается украинцев — я хотел бы видеть многих в своем клубе. Но кто-то не желает, а те, которые желают — это не те футболисты, которых я хотел бы. Тех, кого хотел бы — заполучить проблематично".

Полузащитник Шерифа Себастьян Тилль:

"Мы понимаем, что мы приехали, чтобы сыграть против одной из лучших команд Украины. Это последний матч для Шерифа в Лиге чемпионов, поэтому важно показать хорошую игру и добыть достойный результат.

Прежде всего, хотим насладиться игрой. Будут ли на матче Оливье и Венсан – мои братья из Ворсклы? Да, они планируют приехать и посетить матч. Конечно, я слежу за их игрой в чемпионате Украины. Они говорили, что Шахтер – сложная команда и против них будет тяжело играть.

Можно ли представить всех трех братьев Тиллей в одном украинском клубе? В футболе все возможно. Но сейчас у меня контракт с Шерифом. Я очень счастлив в клубе и отдаю все, что могу".

прогноз 2:1

Сергей Горбаченко, Football.ua