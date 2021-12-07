Почеттино: Чувствую поддержку игроков и клуба

Аргентинский специалист рассказал о предстоящей встрече.

Главный тренер ПСЖ Маурисио Почеттино поделился своими ожиданиями от матча с Брюгге в заключительном туре группового этапа Лиги чемпионов.

"Мы хорошо начали тот матч, забили, но Брюгге сравнял счет. Они навязали нам борьбу, играли хорошо, энергично, и доказали в этом розыгрыше, что их нелегко победить.

Мы проводим последний матч в группе. Они все еще могут попасть в Лигу Европы. Сейчас как раз подходящее время для такого матча. Мы хотим взять три очка и продолжить совершенствоваться.

Я хорошо себя чувствую. Я чувствую поддержку игроков и клуба. Мы знаем, к чему мы стремимся. Мы находимся в процессе роста, который строится на поле, включая игровой стиль команды.

Мы стараемся улучшать и другие аспекты, такие как коммуникация, взаимопонимание, налаживаем связи и доверие, которое формируется в раздевалке. Чтобы найти правильный баланс, требуется время. Игроки должны получше узнать друг друга. Вся команда преследует одни и те же цели", – приводит слова Почеттино официальный сайт УЕФА.

Матч ПСЖ – Брюгге в состоится в Париже во вторник, 7 декабря, и начнется в 19:45 по киевскому времени.

Ранее сообщалось, что защитник Серхио Агуэро пропустит встречу с Брюгге из-за проблем со здоровьем.