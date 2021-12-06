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-
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-
08 декабря
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-
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Рамос пропустит матч Лиги чемпионов против Брюгге

06 декабря 2021

Серхио Рамос, Getty Images

Испанец продолжит набирать форму по индивидуальной программе.

Защитник ПСЖ Серхио Рамос не сможет помочь своей команде в матче шестого тура группового этапа Лиги чемпионов против Лиги чемпионов против Брюгге. Об этом сообщает L'Equipe.

По информации источника, 35-летний испанец продолжит набирать форму, занимаясь по индивидуальной программе.

Напомним, из-за постоянных травм после летнего перехода в ПСЖ, Рамос смог дебютировать в составе парижан лишь в матче 15 тура французской Лиги 1 против Сент-Этьена (3:1).

Напомним, матч ПСЖ — Брюгге состоится завтра, 7 декабря, в 19:45 по киевскому времени.

Источник: Lequipe

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