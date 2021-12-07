Пьоли: Верю, что мы можем выйти из группы Лиги чемпионов

Итальянский специалист рассказал о предстоящей встрече с "красными".

Главный тренер Милана Стефано Пьоли поделился своими ожиданиями от матча с Ливерпулем в заключительном туре группового этапа Лиги чемпионов.

"У Ливерпуля очень скоростные и техничные форварды. Эта команда очень здорово играет в атаке. Нам надо быть крайне осторожными и выбирать как команде правильные игровые варианты. Это должен быть вечер Милана. У нас будет лишь одна возможность, и нам придется рискнуть всем.

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Верю, что мы можем выйти из группы, поскольку хотим этого и создали себе такую возможность", – рассказал Пьоли в комментарии официальному сайту УЕФА.

Матч Милан – Ливерпуль состоится на Сан Сиро во вторник, 7 декабря, и начнется в 22:00 по киевскому времени.