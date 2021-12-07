Индзаги: По ходу матча с Реалом придется окопаться в обороне

Главный тренер "нерадзурри" дал комментарий перед встречей с мадридцами.

Главный тренер Интера Симоне Индзаги отметил, что матч шестого тура группового этапа Лиги чемпионов против Реала будет очень важен для его команды.

"Думаю, завтрашний матч важен для нас. Мы уже вышли в следующий раунд, как и Реал Мадрид, но мы хотим сыграть отличный матч. Мы хорошо выступили в первом поединке, но этого было недостаточно.

Интер лишь раз побеждал в Мадриде. По хода матча у нас будут тяжелые моменты, когда придется окопаться в обороне, но мы приехали сюда играть с характером и хотим добиться успеха.

Бензема? Карим для них важный игрок, но нам, тренерам, приходится мириться с этими ситуациями. В последнем матче с Реалом Сосьедад Бензема получил травму, и Йович вышел, забив гол и сделав результативную передачу.

Было необходимо познакомиться друг с другом, но с самого начала команда играла хорошо. Яркий пример — первый матч с Реалом, где мы сыграли в хороший футбол, несмотря на поражение. В чемпионате мы тоже потеряли несколько очков на выезде. Теперь у нас есть хорошая полоса удач, которая повысила нашу самооценку.

Карьера Анчелотти говорит за него. Мы разговаривали перед первым матчем, с ним всегда приятно поговорить о футболе. Я рад, что у него все хорошо в чемпионате Испании, где Реал уже обеспечил себе отрыв от второго места", — приводит слова Индзаги Football Italia.

Напомним, матч Реал — Интер состоится во вторник, 7 декабря в 22:00 по киевскому времени. На Football.ua будет доступна текстовая онлайн-трансляция поединка.