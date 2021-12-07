Анчелотти — о матче с Интером: Это будет веселая игра, из-за результата не будет давления

07 декабря 2021

Карло Анчелотти, getty images

Тренер Реала высказался накануне игры Лиги чемпионов.

Главный тренер Реала Карло Анчелотти дал комментарий накануне поединка заключительного тура группового этапа Лиги чемпионов против Интера.

"У Симоне Индзаги все хорошо, и у него хорошие отношения с игроками. По крайней мере, я так думаю. По сравнению с первым матчем мы и Интер выросли, стали более убедительными, качественными и последовательными.

Это будет веселая игра, из-за результата не будет давления. Мы играем за первое место, но минимальная цель достигнута. Более легкие соперники в 1/8 финала могут помочь вам, но если вы хотите выиграть Лигу чемпионов, вы должны победить лучших", — приводит слова Анчелотти Football Italia.

Напомним, матч Реал — Интер состоится во вторник, 7 декабря в 22:00 по киевскому времени. На Football.ua будет доступна текстовая онлайн-трансляция поединка.

Команды
  Rambler's Top100