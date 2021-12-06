Шахтер — Шериф: где смотреть матч Лиги чемпионов

"Горняки" примут на своем поле команду Вернидуба в ничего не решающем поединке.

Донецкий Шахтер в рамках заключительного тура группового этапа Лиги чемпионов попытается заработать очки в таблицу коэффициентов для Украины в матче с молдавским Шерифом.

В прямом эфире матч покажут видеосервисы MEGOGO и Volia TV.

Кроме того, на Football.ua будет доступна текстовая онлайн-трансляция поединка.

Отметим, что главным арбитром встречи назначен литовец Донатас Румшас, который не так давно обслуживал матч Казахстан — Украина в рамках отбора на ЧМ-2022.

Напомним, матч Шахтер — Шериф состоится во вторник, 7 декабря в 22:00.