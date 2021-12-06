Шахтер — Шериф: где смотреть матч Лиги чемпионов

Донецкий Шахтер в рамках заключительного тура группового этапа Лиги чемпионов попытается заработать очки в таблицу коэффициентов для Украины в матче с молдавским Шерифом.
В прямом эфире матч покажут видеосервисы MEGOGO и Volia TV.
Кроме того, на Football.ua будет доступна текстовая онлайн-трансляция поединка.
Отметим, что главным арбитром встречи назначен литовец Донатас Румшас, который не так давно обслуживал матч Казахстан — Украина в рамках отбора на ЧМ-2022.
Напомним, матч Шахтер — Шериф состоится во вторник, 7 декабря в 22:00.