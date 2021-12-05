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-
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-
07 декабря
22:00
Порту
-
Атлетико
-
07 декабря
22:00
Боруссия Дортмунд
-
Бешикташ
-
07 декабря
22:00
Аякс
-
Спортинг Лиссабон
-
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22:00
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08 декабря
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Вильярреал
-
08 декабря
22:00
Манчестер Юнайтед
-
Янг Бойз
-
08 декабря
22:00
РБ Зальцбург
-
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-
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Вольфсбург
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Лилль
-
08 декабря
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Фати не сыграет против Баварии в Лиге чемпионов

05 декабря 2021

Ансу Фати, Getty Images

Испанец пропустит игру из-за травмы.

Вингер каталонской Барселоны Ансу Фати не сыграет против Баварии в матче группового этапа Лиги чемпионов.

Шестого ноября Фати получил травму в матче против Сельты, и его восстановление затягивается еще на две недели как минимум.

Он может вернуться к тренировкам в общей группе перед матчем против Эльче в рамках Ла Лиги, который состоится 18 декабря.

Напомним, матч Бавария — Барселона состоится в среду, 8 декабря в Мюнхене. Начнется поединок в 22:00 по киевскому времени.

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Источник: AS

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