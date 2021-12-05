Фати не сыграет против Баварии в Лиге чемпионов

Испанец пропустит игру из-за травмы.

Вингер каталонской Барселоны Ансу Фати не сыграет против Баварии в матче группового этапа Лиги чемпионов.

Шестого ноября Фати получил травму в матче против Сельты, и его восстановление затягивается еще на две недели как минимум.

Он может вернуться к тренировкам в общей группе перед матчем против Эльче в рамках Ла Лиги, который состоится 18 декабря.

Напомним, матч Бавария — Барселона состоится в среду, 8 декабря в Мюнхене. Начнется поединок в 22:00 по киевскому времени.

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