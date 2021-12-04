Матч Лиги чемпионов между Баварией и Барселоной пройдет без зрителей

Игра состоится на следующей неделе — 8 декабря.

Поединок шестого тура группового этапа Лиги чемпионов между мюнхенской Баварией и Барселоной пройдет без присутствия болельщиков на трибунах. Об этом сообщает пресс-служба "блаугранас".

Официальные лица приняли решение не допускать зрителей на трибуны из-за усложнившейся ситуации с распространением коронавируса.

Напомним, матч Бавария — Барселона состоится в среду, 8 декабря, в 22:00 по киевскому времени.

Бавария уже гарантировала себе место в плей-офф Лиги чемпионов, набрав 15 очков в пяти играх, а у Барселоны второе место и семь баллов, что на два больше, чем у Бенфики. Замыкает квартет киевское Динамо — один балл.