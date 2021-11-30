Бавария — Барселона и еще три поединка Лиги чемпионов пройдут без зрителей

Причина в росте заболеваемости коронавирусом.

В связи с ростом заболеваемости коронавирусом в Европе, ряд матчей Лиги чемпионов пройдет без зрителей.

Так, поединки Бавария — Барселона, РБ Лейпциг — Манчестер Сити, Аякс — Спортинг и РБ Зальцбург — Севилья будут недоступны для посещения футбольным болельщикам.

"Футбол — важная составляющая нашей жизни, но нам нужно сократить контакты людей до минимума. Поэтому мы вынуждены закрыть двери Альянц Арены на ближайший поединок Лиги чемпионов", — заявил губернатор Баварии Маркус Седер.

Ранее сообщалось, что матч Манчестер Юнайтед — Янг Бойз может пройти на нейтральном поле из-за коронавируса.