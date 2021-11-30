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0
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0
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0
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22:00
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-
Манчестер Сити
-
07 декабря
19:45
ПСЖ
-
Брюгге
-
07 декабря
19:45
Милан
-
Ливерпуль
-
07 декабря
22:00
Порту
-
Атлетико
-
07 декабря
22:00
Боруссия Дортмунд
-
Бешикташ
-
07 декабря
22:00
Аякс
-
Спортинг Лиссабон
-
07 декабря
22:00
Реал Мадрид
-
Интер
-
07 декабря
22:00
Шахтер
-
Шериф
-
07 декабря
22:00
Зенит
-
Челси
-
08 декабря
19:45
Ювентус
-
Мальме
-
08 декабря
19:45
Бавария
-
Барселона
-
08 декабря
22:00
Бенфика
-
Динамо Киев
-
08 декабря
22:00
Аталанта
-
Вильярреал
-
08 декабря
22:00
Манчестер Юнайтед
-
Янг Бойз
-
08 декабря
22:00
РБ Зальцбург
-
Севилья
-
08 декабря
22:00
Вольфсбург
-
Лилль
-
08 декабря
22:00

Бавария — Барселона и еще три поединка Лиги чемпионов пройдут без зрителей

30 ноября 2021

бавария - барселона, getty images

Причина в росте заболеваемости коронавирусом.

В связи с ростом заболеваемости коронавирусом в Европе, ряд матчей Лиги чемпионов пройдет без зрителей.

Так, поединки Бавария — Барселона, РБ Лейпциг — Манчестер Сити, Аякс — Спортинг и РБ Зальцбург — Севилья будут недоступны для посещения футбольным болельщикам.

"Футбол — важная составляющая нашей жизни, но нам нужно сократить контакты людей до минимума. Поэтому мы вынуждены закрыть двери Альянц Арены на ближайший поединок Лиги чемпионов", — заявил губернатор Баварии Маркус Седер.

Ранее сообщалось, что матч Манчестер Юнайтед — Янг Бойз может пройти на нейтральном поле из-за коронавируса.

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