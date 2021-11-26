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-
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Боруссия Дортмунд
-
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-
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-
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-
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-
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22:00
Бенфика
-
Динамо Киев
-
08 декабря
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Вильярреал
-
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"Мы играли как д***мо": Роналду устроил разнос в раздевалке Ювентуса в перерыве матча с Порту

26 ноября 2021

Криштиану Роналду, getty images

"Старая сеньора" тогда уступила сопернику.

Компания Amazon сняла документальный сериал про туринский Ювентус, который получил название: "Все или ничего".

В одной из серий показали раздевалку клуба в перерыве после второго поединка с Порту в Лиге чемпионов сезона-2021/21, в результате которого Ювентус вылетел из турнира.

Тогдашний лидер "старой сеньоры" Криштиану Роналду устроил настоящий разнос.

"Надо работать усерднее. Какого х***а! Мы вообще не играли! Ничего подобного! Мы играли как д***мо. Мы должны сказать друг другу правду, мы играли д****ово. Это матч Лиги чемпионов, нам нужно показывать лучший футбол".

Защитник Ювентуса Хуан Куадрадо попытался возразить португальцу, заявив, что он должен быть примером для всех. 

Успокоить Роналду и Куадрадо смог лишь уже экс-тренер клуба Андреа Пирло. "Достаточно, пошли. Достаточно, Криш. - Довольно, Хуан. Мы должны быть спокойными и терпеливыми. Мы продолжим в том же духе, но без споров", — сказал Пирло.

Напомним, Роналду в летнее трансферное окно покинул Ювентус, оформив свой переход в Манчестер Юнайтед.

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Источник: Daily Mail

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