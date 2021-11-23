Роналду забил 10 гол после возвращения в Манчестер Юнайтед

Форвард поразил ворота Вильярреала.

В рамках пятого тура группового этапа Лиги чемпионов Манчестер Юнайтед на выезде переиграл Вильярреал со счетом 0:2.

Счет матче был открыт на 78 минуте встречи, когда Криштиану Роналду воспользовался ошибкой в обороне "желтой субмарины" и перекинул Херонимо Рульи.

Этот мяч стал для португальца десятым после возвращения в Манчестер Юнайтед. Более того, он стал первым в истории футболистом английского клуба, забившим в каждом из пяти матчей еврокубков.

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