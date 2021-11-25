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Брюгге — РБ Лейпциг 0:5 Видео голов и обзор матча

25 ноября 2021

Эмиль Форсберг, Getty Images

Предлагаем вашему вниманию обзор поединка Лиги чемпионов.

Бельгийский Брюгге и РБ Лейпциг вынуждены доводить до конца групповой этап Лиги чемпионов без шансов на выход в следующий раунд, однако за итоговую третью строчку борьба между ними разгорелась нешуточная. Вплоть до того, что "Красные быки" приехали на поле соперников, и удержали сокрушительную победу с пятью безответными забитыми мячам.

Обзор матча:

Брюгге — РБ Лейпциг 0:5
Голы: Нкунку, 12, 90+3 Форсберг, 17 (пен.), 45+1, Андре Силва, 26.

Брюгге: Миньоле — Нсоки (Рикка, 46), Хендри, Мата — Соуа, Ванакен, Альварес, ван дер Бремпт (Мехеле, 60) — Ланг, Дост (Ридс, 46), де Кетеларе

РБ Лейпциг: Мартинес — Анхелиньо, Гвардиол (Бонна, 80), Клостерманн (Хенрикс, 62), Мукиеле — Форсберг, Кампль, Нкунку, Лаймер (Мориба, 62) — Андре Силва, Бробби (Новоа, 66)

Предупреждения: Мориба, Уэсли, Альварес, Ланг.
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