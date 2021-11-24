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РБ Лейпциг разгромил Брюгге в гостевом поединке

24 ноября 2021

брюгге - рб лейпциг, фото рб лейпциг

Завершился матч группового этапа Лиги чемпионов.

В пятом туре группового этапа Лиги чемпионов Брюгге на своем поле принимал РБ Лейпциг. 

Команда Эдуарда Соболя ничего не смогла противопоставить гостям из Германии, пропустив четыре мяча еще в первом тайме. Открыл счет Нкунку, после чего на 17-й минуте пенальти реализовал Форсберг.

После этого команды немного успокоились, однако ненадолго. Футболист сборной Швеции отметился дублем на первой дополнительной минуте, а перед этим забил Андре Силва.

Второй тайм проходил в более спокойном русле, однако в дополнительное время вторым забитым мячом отметился Нкунку.

Таким образом, обе команды потеряли шансы на плей-офф Лиги чемпионов, однако в последнем туре заочно поборются за Лигу Европы. 

Отметим, что украинский футболист Брюгге Эдуард Соболь участие в матче не принимал по причине болезни.

Брюгге — РБ Лейпциг 0:5

Голы: Нкунку, 12, 90+3 Форсберг, 17 (пен.), 45+1, Андре Силва, 26.

Брюгге: Миньоле — Нсоки (Рикка, 46), Хендри, Мата — Соуа, Ванакен, Альварес, ван дер Бремпт (Мехеле, 60) — Ланг, Дост (Ридс, 46), де Кетеларе

РБ Лейпциг: Мартинес — Анхелиньо, Гвардиол (Бонна, 80), Клостерманн (Хенрикс, 62), Мукиеле — Форсберг, Кампль, Нкунку, Лаймер (Мориба, 62) — Андре Силва, Бробби (Новоа, 66)

Предупреждения: Мориба, Уэсли, Альварес, Ланг.

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