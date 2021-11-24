Жиру возглавит атаку Милана в игре против Атлетико

Стали известны стартовые составы команд для поединка 5-го тура группового этапа Лиги чемпионов УЕФА в рамках группы B, в котором сыграют мадридский Атлетико и Милан.

Мадридский Атлетико и итальянский Милан в рамках пятого тура Лиги чемпионов УЕФА решат между собой, будут ли "россонери" и дальше бороться за место в плей-офф еврокубков.

Диего Симеоне, после победы в игре против Атлетико (1:0), решил выставить в стартовом составе Хосе Марию Хименеса по центру тройки центральных защитников, в то время как в полузащиту вернулся Де Пауль, а Суарес дополнит Гризманна в паре форвардов.

Стефано Пьоли, на фоне поражения от Фиорентины (3:4), предпочел увидеть с первых минут Романьоли в центре обороны, в то время как Крунич отправился на левый фланг атакующей тройки полузащитников, а на острие атаки отправился Оливье Жиру.

Атлетико: Облак — Льоренте, Савич, Хименес, Эрмосо, Карраско — Лемар, Коке, Де Пауль — Суарес, Гризманн.

Запасные: Лаком, Кондогбия, Корреа, Лоди, Эррера, Кунья, Врсалько, Вергаха.



Милан: Тэтэрушану — Калулу, Кьер, Романьоли, Эрнандес — Тонали, Кессье — Салемакерс, Диас, Крунич — Жиру.

Запасные: Миранте, Деспланшес, Беннасер, Балло-Туре, Ибрагимович, Леау, Флоренци, Мальдини, Мессиас, Бакайоко, Габбья.



Матч Атлетико — Милан начнется в 22:00 по киевскому времени. Следите за текстовой онлайн-трансляцией на Football.ua.