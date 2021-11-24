Атлетико — Милан. Накануне

Предлагаем вашему вниманию анонс поединка Лиги чемпионов.

В матче 5-го тура группового этапа Лиги чемпионов Атлетико проведет домашнюю встречу с Миланом.

Атлетико — Милан

Среда, 24 ноября, 22:00. Ванда Метрополитано, Мадрид. Главный арбитр — Славко Винчич (Словения).

Этот поединок будет иметь решающее значение для Атлетико и Милана в плане продолжения борьбы за место в плей-офф Лиги чемпионов. Мадридский клуб на данный момент идет на третьей строчке с тремя очками, а "россонери" находятся на дне группы В с одним пунктом, однако по-прежнему сохраняют шансы на выход в 1/8 финала.

Турнирная таблица:

№ Команда И В Н П З П О 1 Ливерпуль 4 4 0 0 13 5 12 2 Порту 4 1 2 1 3 6 5 3 Атлетико 4 1 1 2 4 6 4 4 Милан 4 0 1 3 4 7 1

Фаворитом в этом противостоянии сейчас выглядит Атлетико, учитывая статистику личных встреч и текущие результаты итальянского клуба в еврокубках. Команда Стефано Пьоли до последнего времени компенсировала неудачи в Лиге чемпионов успехами в Серии А, но в минувший уикенд потерпела первое поражение от Фиорентины. Для продолжения борьбы в плей-офф турнира "красно-черным" нужно непременно обыгрывать как Атлетико, так и Ливерпуль в заключительно туре.

Команды подходят ко встрече с рядом кадровых проблем. К травмированным Фелишу и Триппьеру у Атлетико добавился дисквалифицированный Фелипе, зато Симеоне сможет рассчитывать на Антуана Гризманна, который дисквалификацию уже отбыл. Милан уже давно имеет большое количество травмированных, но в распоряжении итальянцев есть козырь в лице Златана Ибрагимовича, который в минувший уикенд оформил дубль.

Ориентировочные составы:

Атлетико: Облак – Врсалько, Савич, Хименес, Эрмосо – Кондогбия, Коке – Корреа, Лемар, Карраско – Гризманн.

Милан: Тэтэрушану – Калулу, Романьоли, Кьер, Эрнандес – Беннасер, Тонали – Салемакерс, Крунич, Леау – Жиру.

Не сыграют: Фелиш, Триппьер – Ребич, Меньян, Бакайоко, Калабрия, Кастильехо, Томори.

Дисквалификация: Фелипе.

Интересные факты:

Атлетико выиграл в трех последних матчах против Милана во всех турнирах.

Милан не побеждал в последних семи матчах в Лиге чемпионов.