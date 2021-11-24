Атлетико — Милан. Накануне

В матче 5-го тура группового этапа Лиги чемпионов Атлетико проведет домашнюю встречу с Миланом.
Атлетико — Милан
Среда, 24 ноября, 22:00. Ванда Метрополитано, Мадрид. Главный арбитр — Славко Винчич (Словения).
Этот поединок будет иметь решающее значение для Атлетико и Милана в плане продолжения борьбы за место в плей-офф Лиги чемпионов. Мадридский клуб на данный момент идет на третьей строчке с тремя очками, а "россонери" находятся на дне группы В с одним пунктом, однако по-прежнему сохраняют шансы на выход в 1/8 финала.
Турнирная таблица:
Фаворитом в этом противостоянии сейчас выглядит Атлетико, учитывая статистику личных встреч и текущие результаты итальянского клуба в еврокубках. Команда Стефано Пьоли до последнего времени компенсировала неудачи в Лиге чемпионов успехами в Серии А, но в минувший уикенд потерпела первое поражение от Фиорентины. Для продолжения борьбы в плей-офф турнира "красно-черным" нужно непременно обыгрывать как Атлетико, так и Ливерпуль в заключительно туре.
Команды подходят ко встрече с рядом кадровых проблем. К травмированным Фелишу и Триппьеру у Атлетико добавился дисквалифицированный Фелипе, зато Симеоне сможет рассчитывать на Антуана Гризманна, который дисквалификацию уже отбыл. Милан уже давно имеет большое количество травмированных, но в распоряжении итальянцев есть козырь в лице Златана Ибрагимовича, который в минувший уикенд оформил дубль.
Ориентировочные составы:
Атлетико: Облак – Врсалько, Савич, Хименес, Эрмосо – Кондогбия, Коке – Корреа, Лемар, Карраско – Гризманн.
Милан: Тэтэрушану – Калулу, Романьоли, Кьер, Эрнандес – Беннасер, Тонали – Салемакерс, Крунич, Леау – Жиру.
Не сыграют: Фелиш, Триппьер – Ребич, Меньян, Бакайоко, Калабрия, Кастильехо, Томори.
Дисквалификация: Фелипе.
Интересные факты:
Атлетико выиграл в трех последних матчах против Милана во всех турнирах.
Милан не побеждал в последних семи матчах в Лиге чемпионов.
прогноз 2:1