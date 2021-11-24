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-
07 декабря
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Милан
-
Ливерпуль
-
07 декабря
22:00
Порту
-
Атлетико
-
07 декабря
22:00
Боруссия Дортмунд
-
Бешикташ
-
07 декабря
22:00
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-
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-
07 декабря
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-
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-
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-
08 декабря
22:00
Бенфика
-
Динамо Киев
-
08 декабря
22:00
Аталанта
-
Вильярреал
-
08 декабря
22:00
Манчестер Юнайтед
-
Янг Бойз
-
08 декабря
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Педриньо, Соломон и Степаненко сыграют с первых минут против Интера

24 ноября 2021

Педриньо, фото ФК Шахер Донецк

Стали известны стартовые составы донецкого Шахтера для поединка 5-го тура группового этапа Лиги чемпионов УЕФА в рамках группы D, против миланского Интера.

Донецкий Шахтер в рамках пятого тура Лиги чемпионов УЕФА проведет гостевой матч против миланского Интера, в котором "горнякам" необходимо исключительно побеждать, дабы продолжать бороться за евровесну. 

Роберто Де Дзерби, на фоне победы над львовским Рухом (2:0), выпустил на поле с первых минут Витао и Марлона в центре обороны, Матвиенко отправился на левый фланг защиты, а Степаненко с Майконом сыграют в опорной зоне. Соломон выступит на левом фланге атакующей тройки полузащитников, а центральным в этой зоне станет Педриньо.

Шахтер: Трубин — Додо, Витао, Марлон, Матвиенко — Майкон, Степаненко — Тете, Педриньо, Соломон — Фернандо.

Запасные: Шевченко, Пятов, Кривцов, Конопля, Корниенко, Бондарь, Маркос, Марлос, Бондаренко, Мудрик, Коноплянка, Сикан.

Матч Интер — Шахтер начнется в 19:45 по киевскому времени. Следите за текстовой онлайн-трансляцией на Football.ua.

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