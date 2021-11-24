Педриньо, Соломон и Степаненко сыграют с первых минут против Интера

Стали известны стартовые составы донецкого Шахтера для поединка 5-го тура группового этапа Лиги чемпионов УЕФА в рамках группы D, против миланского Интера.

Донецкий Шахтер в рамках пятого тура Лиги чемпионов УЕФА проведет гостевой матч против миланского Интера, в котором "горнякам" необходимо исключительно побеждать, дабы продолжать бороться за евровесну.

Роберто Де Дзерби, на фоне победы над львовским Рухом (2:0), выпустил на поле с первых минут Витао и Марлона в центре обороны, Матвиенко отправился на левый фланг защиты, а Степаненко с Майконом сыграют в опорной зоне. Соломон выступит на левом фланге атакующей тройки полузащитников, а центральным в этой зоне станет Педриньо.

Шахтер: Трубин — Додо, Витао, Марлон, Матвиенко — Майкон, Степаненко — Тете, Педриньо, Соломон — Фернандо.

Запасные: Шевченко, Пятов, Кривцов, Конопля, Корниенко, Бондарь, Маркос, Марлос, Бондаренко, Мудрик, Коноплянка, Сикан.



Матч Интер — Шахтер начнется в 19:45 по киевскому времени. Следите за текстовой онлайн-трансляцией на Football.ua.