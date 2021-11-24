Интер — Шахтер. Накануне

Football.ua представляет анонс матча 5-го тура группового раунда Лиги чемпионов между миланским Интером и донецким Шахтером.

Донецкий Шахтер в выездном матче против Интера обязан только побеждать, если рассчитывает на продолжение борьбы за еврокубковую весну.

Интер – Шахтер

Среда, 24 ноября, 19:45. Джузеппе Меацца, Милан. Овидиу Хацеган (Румыния) – главный арбитр встречи. Трансляция на видеоплатформах: MEGOGO и Volia TV.

Киевское Динамо уже потеряло всяческие шансы на участие в еврокубках в весенней части сезона. Высока вероятность того, что такая же участь будет ждать и донецкий Шахтер. Команда Роберто Де Дзерби обязана обыгрывать Интер на выезде, чтобы иметь возможность продолжить борьбу хоть за какой-то евротурнир.

Две победы Интера над Шерифом сильно улучшили положение дел миланского клуба в турнирной таблице. Команда Юрия Вернидуба сильно спутала карты в этой группе, неожиданно обыграв Шахтер и Реал в стартовых турах. Вся сложность задачи Шахтера еще и заключается в том, что Интер сам будет нацелен на победу, ведь очень может быть, что победа над "горняками" гарантирует им выхода в плей-офф Лиги чемпионов, только если Шериф снова сумеет сотворить сенсацию и снова обыграет Реал, то победы над Шахтером Интеру не хватит для выхода из группы. В любом случае, команда Симоне Индзаги должна решать свою задачу в домашнем матче против команды Де Дзерби. Откладывать решение выхода из группы на последний тур, где предстоит играть с Реалом – очень опасная затея.

Существуют расклады, при которых Шахтеру и двух побед в последних двух турах может не хватит, и он все равно окажется четвертым. Но об этих раскладах будем говорить перед матчем с Шерифом, если "оранжево-черным" все же удастся одержать победу над Интером.

Интер имеет определенные кадровые проблемы в защитной линии, также под вопросом участие Бареллы в этом матче. У Шахтера по-прежнему имеются проблемы в линии атаки. Травмированы Траоре и Мораес, закончился контракт у Дентиньо. Из номинальных форвардов только Фернандо и Сикан. Также не забываем, что Де Дзерби на острие атаки уже использовал Педриньо в этом сезоне.

Если говорить о шансах Шахтера в этом матче, то просто посмотрите на котировки букмекеров. Даже самые ярые болельщики Шахтера прекрасно понимают, что добыть победу у Интера на выезде сейчас – что-то на грани фантастики. Тем не менее, Шериф в этой группе уже показал, что букмекеры тоже иногда ошибаются.

Ориентировочные составы команд

Интер: Ханданович – Дармиан, Шкриньяр, Раноккиа, Бастони, Перишич – Чалханоглу, Брозович, Видаль – Мартинес, Джеко

Шахтер: Трубин – Додо, Марлон, Кривцов, Матвиенко – Степаненко – Тете, Майкон, Антонио, Соломон – Фернандо

Форма команд за последние 10 матчей

Положение команд в рейтинге УЕФА

Интер – 25

Шахтер – 19

История противостояний

Комментарии перед матчем

Главный тренер Шахтера Роберто Де Дзерби:

"Завтра будет очень сложный матч со всех точек зрения, мы будем играть против сильной команды, на стадионе будет очень много людей, они будут очень заряжены, как это было и в воскресенье против Наполи. Но мы хотим сыграть в свою игру и набрать очки, чтобы у нас оставалась надежда хотя бы на третье место в группе. Мы сделаем все возможное для этого.

Мы еще не побеждали в Лиге чемпионов просто потому, что не заслужили этого на поле, хотя мы всегда играли хорошо. С Шерифом тех моментов, которые мы создали, оказалось недостаточно, а потом мы играли с Интером и Реалом, которые находятся на более высоком уровне по сравнению с нами".

Главный тренер Интера Симоне Индзаги:

"В воскресенье был непростой матч, возникли некоторые проблемы. В частности, замены попросили Барелла и Корреа. Чалханоглу получил желтую карточку в конце первого тайма, и при счете 3:1 я также решил его заменить. Зная, что Джеко в последнее время испытывал трудности и не играл, а Сатриано был дисквалифицирован, я держал эти обстоятельства в голове. Завтра мы точно не увидим на поле травмированных де Врея и Санчеса, но на всех остальных рассчитываем. Посмотрим, как пройдет восстановление.

Завтрашний день очень важен для клуба и болельщиков, ведь предстоит решить одну из главных задач. Когда я пришел в Интер, то на первой пресс-конференции одной из поставленных целей назвал возвращение в 1/8 финала ЛЧ. Игра с Шахтером для нас во многом решающая, так как в последнем туре предстоит выезд в Мадрид и не хотелось бы откладывать задачу на эту игру. Но и Шахтер – противник высокого уровня, который может поставить нас в затруднительное положение. Готовимся к поединку тщательнейшим образом".

Защитник Интера Федерико Димарко:

"Игра с Шахтером была сложной, и мы прекрасно помним, что произошло в прошлом году. Теперь все в наших руках; нам просто нужно играть так, как мы знаем. Было бы важно выйти за рамки группового этапа, потому что мы не могли этого сделать уже несколько лет.

Я родился фанатом Интера, я чувствую эту любовь внутри себя. Я чувствовал то же самое еще до того, как начал защищать цвета этой команды, с самого детства. Когда Интер проигрывает, то я чувствую себя не лучшим образом"

Вратарь Шахтера Анатолий Трубин:

"Лига чемпионов – турнир, в котором все хотят сыграть, но участвуют в нем только лучшие команды мира, потому ожидания высоки. Понимаем, что предстоит матч с хорошей командой, но мы знаем собственные сильные качества. Завтра постараемся показать свой максимум, так как у нас еще есть шансы пройти дальше.

Матч покажет, насколько мы готовы. Главное, чтобы все были готовы ментально. Демонстрировать свои лучшие качества при полном стадионе – большая ответственность, и как сможем с ней справиться, так и сыграем".

прогноз 2:2

Сергей Горбаченко, Football.ua