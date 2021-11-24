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-
07 декабря
19:45
Милан
-
Ливерпуль
-
07 декабря
22:00
Порту
-
Атлетико
-
07 декабря
22:00
Боруссия Дортмунд
-
Бешикташ
-
07 декабря
22:00
Аякс
-
Спортинг Лиссабон
-
07 декабря
22:00
Реал Мадрид
-
Интер
-
07 декабря
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-
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-
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-
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Ювентус
-
Мальме
-
08 декабря
19:45
Бавария
-
Барселона
-
08 декабря
22:00
Бенфика
-
Динамо Киев
-
08 декабря
22:00
Аталанта
-
Вильярреал
-
08 декабря
22:00
Манчестер Юнайтед
-
Янг Бойз
-
08 декабря
22:00
РБ Зальцбург
-
Севилья
-
08 декабря
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Вольфсбург
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Марлон: Мистер хорошо знает Интер, уже подготовили тактическую схему на матч

24 ноября 2021

Марлон, ФК Шахтер

Бразилец рассказал о противостоянии с миланским клубом.

Защитник Шахтера Марлон поделился ожиданиями от предстоящей встречи с Интером в пятом туре группового этапа Лиги чемпионов.

"Мы уверены, знаем, что нужно делать, отдаем себе отчет в том, что нам нужна только победа. Важно продемонстрировать на футбольном поле все то, что тренер говорил и требовал от нас, что мы в эти дни отрабатывали на тренировках. Главная и единственная цель – победить. Надеемся, что привезем в Киев положительный результат и сможем пройти дальше, для нас это очень важно.

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Тренировки всегда закладывают фундамент в зависимости от предстоящего соперника. Мистер хорошо знает миланский Интер, который играет в три центральных защитника. Мы уже подготовили тактическую схему и действия на матч, постараемся воплотить задуманное на поле.

Ранее я играл несколько раз против Интера в чемпионате Италии, поэтому, можно сказать, хорошо знаю эту команду. Конечно же, если понадобятся мои советы и подсказки, с радостью поделюсь ими. В любом случае важно слушать и тренера, и своих партнеров, чтобы было наилучшее взаимопонимание", – рассказал Марлон в интервью официальному сайту клуба.

Матч Интер – Шахтер состоится в Милане в среду, 24 ноября, и начнется в 19:45 по киевскому времени. Следить за событиями поединка можно в онлайн-трансляции на Football.ua.

Источник: ФК Шахтер (Донецк)

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