Вернидуб: Уже смогли доказать, что Шериф — это имя в футболе

Украинский специалист рассказал о подготовке к поединку.

Главный тренер Шерифа Юрий Вернидуб поделился своим мнением о предстоящей встрече с мадридским Реалом в рамках пятого тура группового этапа Лиги чемпионов.

"Сделаем все для позитивного результата. Надеюсь, сможем противостоять такому сильному сопернику, как Реал. Есть некоторые потери, но, думаю, мы готовы. Игра все покажет.

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Мы команда из маленького, но очень хорошего и уютного города Тирасполь, однако мы уже смогли доказать, что Шериф – это имя в футболе. Мы достойно играем на групповом этапе Лиги чемпионов, соперничаем с грандами, забиваем красивые голы. Это на всю жизнь останется в моем сердце. Для ребят это огромный шанс помочь себе в карьере и в дальнейшем играть в больших командах Европы", – приводит слова Вернидуба официальный сайт УЕФА.

Матч Шериф – Реал Мадрид состоится в Тирасполе в среду, 24 ноября, и начнется в 22:00 по киевскому времени.

Ранее Вернидуб заявлял, что не рассматривает предложения по работе из России.