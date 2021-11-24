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-
07 декабря
19:45
Милан
-
Ливерпуль
-
07 декабря
22:00
Порту
-
Атлетико
-
07 декабря
22:00
Боруссия Дортмунд
-
Бешикташ
-
07 декабря
22:00
Аякс
-
Спортинг Лиссабон
-
07 декабря
22:00
Реал Мадрид
-
Интер
-
07 декабря
22:00
Шахтер
-
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-
07 декабря
22:00
Зенит
-
Челси
-
08 декабря
19:45
Ювентус
-
Мальме
-
08 декабря
19:45
Бавария
-
Барселона
-
08 декабря
22:00
Бенфика
-
Динамо Киев
-
08 декабря
22:00
Аталанта
-
Вильярреал
-
08 декабря
22:00
Манчестер Юнайтед
-
Янг Бойз
-
08 декабря
22:00
РБ Зальцбург
-
Севилья
-
08 декабря
22:00
Вольфсбург
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Вернидуб: Уже смогли доказать, что Шериф — это имя в футболе

24 ноября 2021

Юрий Вернидуб, ФК Шериф

Украинский специалист рассказал о подготовке к поединку.

Главный тренер Шерифа Юрий Вернидуб поделился своим мнением о предстоящей встрече с мадридским Реалом в рамках пятого тура группового этапа Лиги чемпионов.

"Сделаем все для позитивного результата. Надеюсь, сможем противостоять такому сильному сопернику, как Реал. Есть некоторые потери, но, думаю, мы готовы. Игра все покажет.

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Мы команда из маленького, но очень хорошего и уютного города Тирасполь, однако мы уже смогли доказать, что Шериф – это имя в футболе. Мы достойно играем на групповом этапе Лиги чемпионов, соперничаем с грандами, забиваем красивые голы. Это на всю жизнь останется в моем сердце. Для ребят это огромный шанс помочь себе в карьере и в дальнейшем играть в больших командах Европы", – приводит слова Вернидуба официальный сайт УЕФА.

Матч Шериф – Реал Мадрид состоится в Тирасполе в среду, 24 ноября, и начнется в 22:00 по киевскому времени.

Ранее Вернидуб заявлял, что не рассматривает предложения по работе из России.

Источник: Официальный сайт УЕФА

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