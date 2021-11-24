Шериф — Реал. Накануне

Football.ua предлагает вашему вниманию анонс матча Лиги чемпионов.

Молдавский Шериф в рамках поединка пятого тура группового этапа Лиги чемпионов примет на своем поле мадридский Реал.

Шериф — Реал Мадрид

Среда, 24 ноября, 22:00. Стадион Шериф, Тирасполь. Главный арбитр встречи — Шимон Марчиняк (Польша).

После жеребьевки Лиги чемпионов, Шериф выглядел абсолютным аутсайдером турнира, но с другой стороны у команды Юрия Вернидуба был шанс показать себя, показать свою игру перед грандами европейского футбола, такими как Интер и Реал, но и про Шахтер никто не стал забывать, ведь это клуб с родины наставника молдавского клуба.

Турнирная таблица:

№ Команда И В Н П З П О 1 Реал Мадрид 4 3 0 1 9 3 9 2 Интер 4 2 1 1 6 3 7 3 Шериф 4 2 0 2 6 7 6 4 Шахтер 4 0 1 3 1 9 1



Несмотря на статус аутсайдера чемпион Молдовы здорово начал еврокубковую кампанию, обыграв Шахтер на своем поле, а затем шокировал Реал на их же стадионе Сантьяго Бернабеу. Однако на этом сказка похоже закончилась, ведь затем были два подряд поражения от Интера с одинаковым счетом 1:3.

Тем не менее Шериф остается на третьем месте в своей группе и имеет все шансы и на попадание в плей-офф Лиги чемпионов, так и в плей-офф Лиги Европы. Все это подкрепляется сильными и уверенными результатами в своей стране, где команда Юрия Вернидуба выиграла 13 матчей из 14, забив при этом 47 голов и пропустив лишь шесть.

Таким образом, все надежды молдавского клуба в их собственных руках. Если Шериф обыграет Реал, то он будет одним из претендентов на выход из группы в плей-офф Лиги чемпионов, а если проиграет, но при этом Интер избежит поражения от Шахтера, то молдаванам будет гарантирована путевка в плей-офф Лиги Европы.

Реал в свою очередь начал еврокубковые выступления этого сезона с победы над Интером, но после этого был вышеупомянутый шок от Шерифа, а затем неудача в матче против Эспаньола (1:2). После этого "сливочные" действительно собрались с мыслями и силами, о чем говорят их результаты — из последних семи игр команда Карло Анчелотти выиграла шесть, забив при этом 17 мячей.

В итоге Реал вернулся на победный путь и возглавил Ла Лигу, как и сейчас возглавляет группу D в Лиге чемпионов, опережая Интер на два очка. если Реал обыграет Шериф, то "сливочные" гарантируют себе место в плей-офф Лиги чемпионов, а если проиграет, то их судьба будет решаться в заключительной игре против Интера. В свою очередь, если Интер оступиться в матче против "горняков", а Реал выиграет — то первое место в группе будет гарантировано.

Главной проблемой команды Карло Анчелотти является линия обороны, так как Реал провел всего лишь пять сухих матчей из 17. Будет интересно посмотреть, смогут ли "сливочные" сохранить свои ворота на замке в Молдове и если все будет хорошо, то возможно мы и увидим Андрея Лунина в заключительной игре против Интера, которая уже не будет столь важной, но в этом должен помочь Шахтер в матче с Интером.

Если говорить о кадровой ситуации, то у Шерифа в лазарете находятся три футболиста — Момо Янсане, Бобан Николов и Ловро Бизьяк. В свою очередь у Реала четыре выбывших из строя — Эден Азар, Федерико Вальверде, Гарет Бэйл и Дани Себальос.

Ориентировочные составы команд:

Шериф: Атанасиадис — Фернандо, Арболеда, Дуланто, Кристиано — Аддо, Тилль — Траоре, Коловос, Кастаньеда — Якшибоев.

Реал: Куртуа — Карвахаль, Милитао, Алаба, Менди — Кроос, Каземиро, Модрич — Родриго, Винисиус, Бензема.

Не сыграют: Янсане, Николов, Бизьяк — Азар, Вальверде, Бэйл, Себальос.