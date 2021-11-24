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-
07 декабря
22:00
Порту
-
Атлетико
-
07 декабря
22:00
Боруссия Дортмунд
-
Бешикташ
-
07 декабря
22:00
Аякс
-
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-
07 декабря
22:00
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-
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-
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-
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-
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-
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Отаменди: Постараемся выиграть у Динамо и пробиться в плей-офф

24 ноября 2021

Николас Отаменди, Getty Images

Аргентинский центрбек рассказал о задачах команды.

Защитник Бенфики Николас Отаменди прокомментировал результат матча с Барселоной (0:0) и рассказал о настрое на встречу с Динамо в заключительном туре группового этапа Лиги чемпионов.

"В концовке мы могли вырвать победу, но этого не случилось. Сеферович попытался, но не попал – это футбол. Впереди у нас домашний финал. Постараемся выиграть и пробиться в плей-офф. Следует играть с таким же настроем, как сегодня, и показывать организованный футбол.

Старались не давать Барселоне развивать комбинации и играть быстро. Так же надо будет сыграть в следующем матче", – рассказал Отаменди в комментарии официальному сайту УЕФА.

Ранее сообщалось, что ничья Бенфики лишила Динамо шансов на еврокубковую весну.

Источник: Официальный сайт УЕФА

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