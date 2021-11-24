Отаменди: Постараемся выиграть у Динамо и пробиться в плей-офф

Аргентинский центрбек рассказал о задачах команды.

Защитник Бенфики Николас Отаменди прокомментировал результат матча с Барселоной (0:0) и рассказал о настрое на встречу с Динамо в заключительном туре группового этапа Лиги чемпионов.

"В концовке мы могли вырвать победу, но этого не случилось. Сеферович попытался, но не попал – это футбол. Впереди у нас домашний финал. Постараемся выиграть и пробиться в плей-офф. Следует играть с таким же настроем, как сегодня, и показывать организованный футбол.

Старались не давать Барселоне развивать комбинации и играть быстро. Так же надо будет сыграть в следующем матче", – рассказал Отаменди в комментарии официальному сайту УЕФА.

Ранее сообщалось, что ничья Бенфики лишила Динамо шансов на еврокубковую весну.