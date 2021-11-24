Мальме — Зенит 1:1 Видео голов и обзор матча

Предлагаем вашему вниманию обзор поединка Лиги чемпионов.

В пятом туре Лиги чемпионов УЕФА санкт-петербургский Зенит на поле шведского Мальме до последнего рисковал усложнить себе жизнь перед заключительным игровым днем, однако гол Ярослава Ракицкого не только позволил команде Сергея Семака избежать поражения на поле преследователей, но и вывел ее в весеннюю часть Лиги Европы УЕФА.

Обзор матча:

Мальме — Зенит 1:1

Голы: Рикс, 28 — Ракицкий, 90+2

Мальме: Далин — Ларссон, Мойсандер, Брурссон, Ахмедходжич — Пенья (Ракип, 78), Рикс, Бирманчевич (Ольссон, 69), Левицки — Инносент, Чолак.

Зенит: Кержаков — Караваев, Ловрен (Ерохин, 46), Ракицкий, Чистяков — Дуглас Сантос — Барриос, Вендел, Дзюба, Малком (Круговой, 90+3) — Клаудиньо (Мостовой, 46).

Предупреждения: Далин, Ахмедходжич, Мойсандер, Рикс, Ларссон — Вендел, Чистяков.

Удаление: Чистяков, 86.