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Гол Ракицкого с пенальти спас Зенит от поражения в матче против Мальме

23 ноября 2021

Гол Ракицкого с пенальти спас Зенит от поражения в матче против Мальме

Клуб из РФ продолжит свой путь в еврокубках в плей-офф Лиги Европы.

Завершился поединок пятого тура группового этапа Лиги чемпионов Мальме принимал на своем поле Зенит.

Казалось, что победителя данного противостояния определит единственный гол, автором которого стал Сорен Рикс на 28-й минуте, однако в компенсированное время защитник Ярослав Ракицкий реализовал пенальти и спас Зенит от поражения.

Таким образом, в активе питерского клуба теперь четыре очка, что гарантировало ему участие в плей-офф Лиги Европы весной 2022 года. Мальме, в свою очередь, завершает свой еврокубковый путь.

Мальме — Зенит 1:1
Гол: Рикс, 28 — Ракицкий, 90+2

Мальме: Далин, Ларссон, Мойсандер, Брурссон, Ахмедходжич, Пенья (Ракип, 78), Рикс, Бирманчевич (Ольссон, 69), Левицки, Инносент, Чолак.

Зенит: Кержаков, Караваев, Ловрен (Ерохин, 46), Ракицкий, Чистяков, Дуглас Сантос, Барриос, Вендел, Дзюба, Малком (Круговой, 90+), Клаудиньо (Мостовой, 46).

Удаление: Чистяков, 86.

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