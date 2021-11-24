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-
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-
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-
07 декабря
22:00
Порту
-
Атлетико
-
07 декабря
22:00
Боруссия Дортмунд
-
Бешикташ
-
07 декабря
22:00
Аякс
-
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-
07 декабря
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-
Барселона
-
08 декабря
22:00
Бенфика
-
Динамо Киев
-
08 декабря
22:00
Аталанта
-
Вильярреал
-
08 декабря
22:00
Манчестер Юнайтед
-
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-
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Лилль — Зальцбург 1:0 Видео гола и обзор матча

24 ноября 2021

Лилль — Зальцбург, twitter.com/LOSC_EN

Предлагаем вашему вниманию обзор поединка Лиги чемпионов.

В рамках пятого тура Лиги чемпионов УЕФА ситуация в группы G продолжала оставаться напряженной, а в очном поединке лидеров квартета решалась судьба первой строчки турнирной таблицы.

Действующие чемпионы Франции отличились голом в середине первого тайма, чего вполне хватило для того, чтобы они в итоге одержали победу над своими соперниками.

Обзор матча:

Лилль — Зальцбург 1:0
Гол: Дэвид 31

Лилль: Грбич — Челик, Фонте, Джало, Мандава — Веа (Языджи, 84), Санчес, Шека, Бамба — Йылмаз (Онана, 77), Дэвид (Лихаджи, 90+3).

Зальцбург: Кен — Кристенсен,Онгуэн, Вебер, Ульмер — Сучич (Капальдо, 59), Камара, Ааронсон (Кьергард, 85), Зайвальд (Бернардо, 85) — Сеско (Адаму, 59), Адейеми.

Предупреждения: Джало, Шека, Бамба — Кристенсен, Зайвальд, Кьергард, Адейеми.

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