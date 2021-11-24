Лилль — Зальцбург 1:0 Видео гола и обзор матча

Предлагаем вашему вниманию обзор поединка Лиги чемпионов.

В рамках пятого тура Лиги чемпионов УЕФА ситуация в группы G продолжала оставаться напряженной, а в очном поединке лидеров квартета решалась судьба первой строчки турнирной таблицы.

Действующие чемпионы Франции отличились голом в середине первого тайма, чего вполне хватило для того, чтобы они в итоге одержали победу над своими соперниками.

Обзор матча:

Лилль — Зальцбург 1:0

Гол: Дэвид 31

Лилль: Грбич — Челик, Фонте, Джало, Мандава — Веа (Языджи, 84), Санчес, Шека, Бамба — Йылмаз (Онана, 77), Дэвид (Лихаджи, 90+3).

Зальцбург: Кен — Кристенсен,Онгуэн, Вебер, Ульмер — Сучич (Капальдо, 59), Камара, Ааронсон (Кьергард, 85), Зайвальд (Бернардо, 85) — Сеско (Адаму, 59), Адейеми.

Предупреждения: Джало, Шека, Бамба — Кристенсен, Зайвальд, Кьергард, Адейеми.