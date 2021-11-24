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07 декабря
22:00
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-
Атлетико
-
07 декабря
22:00
Боруссия Дортмунд
-
Бешикташ
-
07 декабря
22:00
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-
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-
07 декабря
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-
Динамо Киев
-
08 декабря
22:00
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-
Вильярреал
-
08 декабря
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Лилль минимально обыграл Зальцбург и возглавил группу G

24 ноября 2021

Лилль минимально обыграл Зальцбург и возглавил группу G

Гол Дэвида в первом тайме принес в актив французского клуба три очка.

В рамках пятого тура группового этапа Лиги чемпионов Лилль в статусе действующего чемпиона Франции принимал на своем поле РБ Зальцбург, который является действующим чемпионом Австрии.

Победителя данного противостояния определил единственный гол Дэвида на 31-й минуте, который и принес в актив Лилля три набранных очка.

Таким образом, французский клуб возглавил турнирную таблицу группы G, однако из-за невероятной плотности в квартете все будет решаться в последнем туре.

Лилль — Зальцбург 1:0
Гол: Дэвид 31

Лилль: Грбич, Челик, Фонте, Джало, Мандава, Веа (Языджи, 84), Санчес, Шека, Бамба, Йылмаз (Онана, 77), Дэвид (Лихаджи, 90+3).

Зальцбург: Кен, Вебер, Ульмер, Онгуэн, Кристенсен, Зайвальд (Бернардо, 85), Ааронсон (Кьергард, 85), Камара, Сучич (Капальдо, 59), Адейеми, Сеско (Адаму, 59)

Предупреждения: Джало, Шека, Бамба — Кристенсен, Зайвальд, Кьергард, Адейеми

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