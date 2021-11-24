Севилья — Вольфсбург 2:0 Видео голов и обзор матча

Предлагаем вашему вниманию обзор поединка Лиги чемпионов.

В поединке пятого тура Лиги чемпионов УЕФА андалузской Севилье уже было некуда отступать, так как для продолжения борьбы за плей-офф она должна была обыграть на своем поле немецкий Вольфсбург.

В итоге, команда Хулена Лопетеги за счет голов в начале матча и в конце компенсированного ко второму тайму времени сумела переиграть "волков", и теперь в последнем туре сразиться за выход в следующий раунд данного турнира против австрийского РБ Зальцбург.

Обзор матча:

Севилья — Вольфсбург 2:0

Голы: Хордан, 13, Мир, 90+7

Севилья: Буну — Монтьель, Диего Карлос (Рекик, 90), Кунде, Акунья — Хордан (Дилэйни, 82), Фернандо, Ракитич (Аугустинссон, 90) —, Окампос, Мунир (Рафа Мир, 80), Гомес (Оливер Торрес, 80).

Вольфсбург: Перван — Лакруа, Гилавоги, Брукс (Гинчек, 88) — Баку (Мбабу, 75), Вранкс (Лукебакио, 75), Арнольд, Руссийон (Пауло Отавио, 75) — Герхардт (Филипп, 66), Нмеча — Вегхорст.

Предупреждения: Фернандо — Гилавоги, Арнольд, Нмеча.