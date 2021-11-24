Динамо Киев
1
Бавария
2
23 ноября
19:45
Вильярреал
0
Манчестер Юнайтед
2
23 ноября
19:45
Барселона
0
Бенфика
0
23 ноября
22:00
Янг Бойз
3
Аталанта
3
23 ноября
22:00
Лилль
1
РБ Зальцбург
0
23 ноября
22:00
Севилья
1
Вольфсбург
0
23 ноября
22:00
Челси
4
Ювентус
0
23 ноября
22:00
Мальме
1
Зенит
1
23 ноября
22:00
Бешикташ
-
Аякс
-
24 ноября
19:45
Интер
-
Шахтер
-
24 ноября
19:45
Манчестер Сити
-
ПСЖ
-
24 ноября
22:00
Брюгге
-
РБ Лейпциг
-
24 ноября
22:00
Атлетико
-
Милан
-
24 ноября
22:00
Ливерпуль
-
Порту
-
24 ноября
22:00
Спортинг Лиссабон
-
Боруссия Дортмунд
-
24 ноября
22:00
Шериф
-
Реал Мадрид
-
24 ноября
22:00
РБ Лейпциг
-
Манчестер Сити
-
07 декабря
19:45
ПСЖ
-
Брюгге
-
07 декабря
19:45
Милан
-
Ливерпуль
-
07 декабря
22:00
Порту
-
Атлетико
-
07 декабря
22:00
Боруссия Дортмунд
-
Бешикташ
-
07 декабря
22:00
Аякс
-
Спортинг Лиссабон
-
07 декабря
22:00
Реал Мадрид
-
Интер
-
07 декабря
22:00
Шахтер
-
Шериф
-
07 декабря
22:00
Зенит
-
Челси
-
08 декабря
19:45
Ювентус
-
Мальме
-
08 декабря
19:45
Бавария
-
Барселона
-
08 декабря
22:00
Бенфика
-
Динамо Киев
-
08 декабря
22:00
Аталанта
-
Вильярреал
-
08 декабря
22:00
Манчестер Юнайтед
-
Янг Бойз
-
08 декабря
22:00
РБ Зальцбург
-
Севилья
-
08 декабря
22:00
Вольфсбург
-
Лилль
-
08 декабря
22:00

Севилья — Вольфсбург 2:0 Видео голов и обзор матча

24 ноября 2021

Севилья — Вольфсбург, Getty Images

Предлагаем вашему вниманию обзор поединка Лиги чемпионов.

В поединке пятого тура Лиги чемпионов УЕФА андалузской Севилье уже было некуда отступать, так как для продолжения борьбы за плей-офф она должна была обыграть на своем поле немецкий Вольфсбург.

В итоге, команда Хулена Лопетеги за счет голов в начале матча и в конце компенсированного ко второму тайму времени сумела переиграть "волков", и теперь в последнем туре сразиться за выход в следующий раунд данного турнира против австрийского РБ Зальцбург.

Обзор матча:

Севилья — Вольфсбург 2:0
Голы: Хордан, 13, Мир, 90+7

Севилья: Буну — Монтьель, Диего Карлос (Рекик, 90), Кунде, Акунья — Хордан (Дилэйни, 82), Фернандо, Ракитич (Аугустинссон, 90) —, Окампос, Мунир (Рафа Мир, 80), Гомес (Оливер Торрес, 80).

Вольфсбург: Перван — Лакруа, Гилавоги, Брукс (Гинчек, 88) — Баку (Мбабу, 75), Вранкс (Лукебакио, 75), Арнольд, Руссийон (Пауло Отавио, 75) — Герхардт (Филипп, 66), Нмеча — Вегхорст.

Предупреждения: Фернандо Гилавоги, Арнольд, Нмеча.

Команды
статьи по теме:
Игроки Севильи, getty images 24 ноября 2021 Севилья сохранила шансы на плей-офф благодаря победе над Вольфсбургом
  Rambler's Top100