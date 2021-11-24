Динамо Киев
1
Бавария
2
23 ноября
19:45
Вильярреал
0
Манчестер Юнайтед
2
23 ноября
19:45
Барселона
0
Бенфика
0
23 ноября
22:00
Янг Бойз
3
Аталанта
3
23 ноября
22:00
Лилль
1
РБ Зальцбург
0
23 ноября
22:00
Севилья
1
Вольфсбург
0
23 ноября
22:00
Челси
4
Ювентус
0
23 ноября
22:00
Мальме
1
Зенит
1
23 ноября
22:00
Бешикташ
-
Аякс
-
24 ноября
19:45
Интер
-
Шахтер
-
24 ноября
19:45
Манчестер Сити
-
ПСЖ
-
24 ноября
22:00
Брюгге
-
РБ Лейпциг
-
24 ноября
22:00
Атлетико
-
Милан
-
24 ноября
22:00
Ливерпуль
-
Порту
-
24 ноября
22:00
Спортинг Лиссабон
-
Боруссия Дортмунд
-
24 ноября
22:00
Шериф
-
Реал Мадрид
-
24 ноября
22:00
РБ Лейпциг
-
Манчестер Сити
-
07 декабря
19:45
ПСЖ
-
Брюгге
-
07 декабря
19:45
Милан
-
Ливерпуль
-
07 декабря
22:00
Порту
-
Атлетико
-
07 декабря
22:00
Боруссия Дортмунд
-
Бешикташ
-
07 декабря
22:00
Аякс
-
Спортинг Лиссабон
-
07 декабря
22:00
Реал Мадрид
-
Интер
-
07 декабря
22:00
Шахтер
-
Шериф
-
07 декабря
22:00
Зенит
-
Челси
-
08 декабря
19:45
Ювентус
-
Мальме
-
08 декабря
19:45
Бавария
-
Барселона
-
08 декабря
22:00
Бенфика
-
Динамо Киев
-
08 декабря
22:00
Аталанта
-
Вильярреал
-
08 декабря
22:00
Манчестер Юнайтед
-
Янг Бойз
-
08 декабря
22:00
РБ Зальцбург
-
Севилья
-
08 декабря
22:00
Вольфсбург
-
Лилль
-
08 декабря
22:00

Севилья сохранила шансы на плей-офф благодаря победе над Вольфсбургом

24 ноября 2021

Игроки Севильи, getty images

Завершился матч Лиги чемпионов.

В рамках группового этапа Лиги чемпионов Севилья дома переиграла Вольфсбург (2:0).

В первой половине игры команды не часто создавали угрозы у ворот друг друга. Но на 13 минуте хозяева сумели выйти вперед. Хордан выпрыгнул выше всех и головой замкнул навес с фланга.

Во втором тайме Севилья была близка, чтобы забить второй мяч. Папу Гомес прошел защитников немецкой команды и низом направлял мяч в правый угол, но Перван потащил его удар. Следом свой момент не реализовал Кунде. Защитник в штрафной целился в левый угол, но и тут Перван вытащил его удар.

Но удача в этот вечер сопутствовала испанскому коллективу. Как бы Вольфсбург не пытался отыграться, Севилья забила второй мяч. Его автором стал Рафа Мир на 90+7 минуте встречи.

Севилья - Вольфсбург 2:0

Голы: Хордан, 13, Мир, 90+7

Севилья: Буну, Монтьель, Диего Карлос (Рекик, 90), Кунде, Акунья, Ракитич (Аугустинссон, 90), Фернандо, Хордан (Дилэйни, 82), Гомес (Оливер Торрес, 80), Окампос, Мунир (Рафа Мир, 80).

Вольфсбург: Перван, Брукс (Гинчек, 88), Лакруа, Руссийон (Пауло Отавио, 75), Гилавоги, Арнольд, Вранкс (Лукебакио, 75), Баку (Мбабу, 75), Герхардт (Филипп, 66), Вегорст, Нмеча.

Предупреждения: Фернандо, Гилавоги, Арнольд, Нмеча.

Команды
  Rambler's Top100