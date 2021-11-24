Севилья сохранила шансы на плей-офф благодаря победе над Вольфсбургом

Завершился матч Лиги чемпионов.

В рамках группового этапа Лиги чемпионов Севилья дома переиграла Вольфсбург (2:0).

В первой половине игры команды не часто создавали угрозы у ворот друг друга. Но на 13 минуте хозяева сумели выйти вперед. Хордан выпрыгнул выше всех и головой замкнул навес с фланга.

Во втором тайме Севилья была близка, чтобы забить второй мяч. Папу Гомес прошел защитников немецкой команды и низом направлял мяч в правый угол, но Перван потащил его удар. Следом свой момент не реализовал Кунде. Защитник в штрафной целился в левый угол, но и тут Перван вытащил его удар.

Но удача в этот вечер сопутствовала испанскому коллективу. Как бы Вольфсбург не пытался отыграться, Севилья забила второй мяч. Его автором стал Рафа Мир на 90+7 минуте встречи.

Севилья - Вольфсбург 2:0

Голы: Хордан, 13, Мир, 90+7

Севилья: Буну, Монтьель, Диего Карлос (Рекик, 90), Кунде, Акунья, Ракитич (Аугустинссон, 90), Фернандо, Хордан (Дилэйни, 82), Гомес (Оливер Торрес, 80), Окампос, Мунир (Рафа Мир, 80).

Вольфсбург: Перван, Брукс (Гинчек, 88), Лакруа, Руссийон (Пауло Отавио, 75), Гилавоги, Арнольд, Вранкс (Лукебакио, 75), Баку (Мбабу, 75), Герхардт (Филипп, 66), Вегорст, Нмеча.

Предупреждения: Фернандо, Гилавоги, Арнольд, Нмеча.