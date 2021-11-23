Аталанта и Янг Бойз сыграли вничью в матче с шестью голами

Завершился матч Лиги чемпионов.

В рамках группового этапа Лиги чемпионов Аталанта на выезде добыла ничью в матче с Янг Бойз (3:3).

Бергамаскам удалось выйти вперед уже на 10 минуте поединка, когда колумбийский форвард Сапата воспользовался передачей от Фройлера и отправил мяч в правый нижний угол.

Однако хозяева еще в первой половине матча отыгрались. После подачи с углового центрфорвард хозяев Сибачо сильным ударом переправил мяч в сетку.

Во втором тайме Аталанта, прогнозируемо, была опаснее соперника. Уже со старта команда понеслась к чужим воротам, и их желание воплотилось в гол. Паломино с линии штрафной вколотил мяч в ворота Февра.

На 81 минуте счет, неожиданно, стал 2:2. Сьерро с выгодной позиции пробил сильно, и Муссо не сумел среагировать на его выстрел. Спустя четыре минуты швейцарцы вышли вперед. Защитник Гефти без труда переиграл Муссо — 3:2.

Аталанта быстро отыгралась. На 88 минуте Муриэль, который только-только вышел на замену, сделал счет 3:3. Матч завершился результативной ничей.

Янг Бойз — Аталанта 3:3

Голы: Сибачо, 39, Сьерро, 80, Гефти, 84 — Сапата, 10, Паломино, 51, Муриэль, 88

Янг Бойз: Февр, Гефти, Бюрги, Лаупер, Гарсия, Мартинс Перейра (Канга, 89), Эбишер, Ридер (Сьерро, 67), Нгамале, Сибачо, Элиа (Мамбимби, 67).

Аталанта: Муссо, Дзаппакоста (Пеццелла, 46), Паломино, Толои, Демирал (Гимшити, 71), Мэле (Муриэль, 87), де Рон, Фройлер (Пессина, 78), Пашалич (Копмейнерс, 71), Малиновский, Сапата.

Предупреждения: Гарсия, Нгамале, Демирал, Гефти, Сапата.