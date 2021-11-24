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-
Ливерпуль
-
07 декабря
22:00
Порту
-
Атлетико
-
07 декабря
22:00
Боруссия Дортмунд
-
Бешикташ
-
07 декабря
22:00
Аякс
-
Спортинг Лиссабон
-
07 декабря
22:00
Реал Мадрид
-
Интер
-
07 декабря
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-
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Каррик: Ехали в Испанию за победой, а не за красивой игрой

24 ноября 2021

Майкл Каррик, Getty images

Специалист оценил прошедший матч в ЛЧ.

Исполняющий обязанности главного тренера Манчестер Юнайтед Майкл Каррик прокомментировал победу команды над Вильярреалом со счетом 2:0 и выход в плей-офф ЛЧ.

"Мы ехали в Испанию за победой, а не за красивой игрой. Я верил, что мы это сделаем. Мы были готовы. Это была очень сложная игра – это сложный соперник. Думаю, парням сегодня иногда приходилось сверхсложно на поле".

"У нашей команды была серия плохих результатов. Да еще и футболисты в плохой индивидуальной и командной форме. Было очень непросто заставить все работать. Во многих отношениях это был лучший способ победить для меня. Запасные хороши вышли и повлияли на исход игры", — сказал Каррик.

Отметим, что для Майкла Каррика этот матч стал дебютным во главе и.о главного тренера МЮ.

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Источник: Официальный сайт УЕФА

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