Вильярреал — Манчестер Юнайтед 0:2 Видео голов и обзор матча

Манчестер Юнайтед обыграл Вильярреал (2:0) в рамках пятого тура группового этапа Лиги чемпионов, гарантировав себе выход в плей-офф турнира.
Подопечные Майкла Каррика отправили в ворота соперника два безответных мяча, авторами которых стали Криштиану Роналду и Джейдон Санчо. Для второго гол против Вильярреала стал дебютным в футболке "красных дьяволов".
Обзор матча:
Вильярреал — Манчестер Юнайтед 0:2
Голы: Роналду, 78, Санчо, 90
Вильярреал: Рульи — Фойт, Альбиоль, Торрес, Эступиньян (Раба, 79) — Парехо, Капу, Тригерос (Морено, 73) — Пино (Чуквезе, 73), Мои Гомес (Диа, 84), Данжума
Манчестер Юнайтед: Де Хеа — Ван-Биссака, Линделеф, Магуайр, Теллес — Мактоминей, Фред — Санчо (Мата, 90+3), ван де Беек (Фернандеш, 66), Мартиаль (Рашфорд, 66) — Роналду (Матич, 90+2)
Предупреждения: Пино — ван де Беек