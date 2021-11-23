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-
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-
07 декабря
22:00
Порту
-
Атлетико
-
07 декабря
22:00
Боруссия Дортмунд
-
Бешикташ
-
07 декабря
22:00
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-
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-
07 декабря
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Вильярреал — Манчестер Юнайтед 0:2 Видео голов и обзор матча

23 ноября 2021

Вильярреал — Манчестер Юнайтед 0:2 Видео голов и обзор матча

Представляем вашему вниманию видео лучших моментов поединка Лиги чемпионов.

Манчестер Юнайтед обыграл Вильярреал (2:0) в рамках пятого тура группового этапа Лиги чемпионов, гарантировав себе выход в плей-офф турнира.

Подопечные Майкла Каррика отправили в ворота соперника два безответных мяча, авторами которых стали Криштиану Роналду и Джейдон Санчо. Для второго гол против Вильярреала стал дебютным в футболке "красных дьяволов".

Обзор матча:

Вильярреал — Манчестер Юнайтед 0:2
Голы: Роналду, 78, Санчо, 90

Вильярреал: Рульи — Фойт, Альбиоль, Торрес, Эступиньян (Раба, 79) — Парехо, Капу, Тригерос (Морено, 73) — Пино (Чуквезе, 73), Мои Гомес (Диа, 84), Данжума

Манчестер Юнайтед: Де Хеа — Ван-Биссака, Линделеф, Магуайр, Теллес — Мактоминей, Фред — Санчо (Мата, 90+3), ван де Беек (Фернандеш, 66), Мартиаль (Рашфорд, 66) — Роналду (Матич, 90+2)

Предупреждения: Пино — ван де Беек

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