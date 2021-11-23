Манчестер Юнайтед обыграл Вильярреал и вышел в плей-офф Лиги чемпионов

Голы Криштиану Роналду и Джейдона Санчо принесли "красным дьяволам" три очка.

Первый матч без Оле-Гуннара Солскьяера для Манчестер Юнайтед припал на выездную встречу пятого тура группового этапа Лиги чемпионов против Вильярреала. Майкл Каррик, готовивший команду в этой игре, доверил место в стартовом составе Донни ван де Бееку и Антони Мартиалю, тогда как Бруну Фернандеш и Маркус Рашфорд остались в запасе.

С первых минут матча подопечные Унаи Эмери завладели игровой инициативой и пытались создать свой момент. Но шанс имели гости — Мактоминей замыкал дальнюю штангу после подачи со штрафного, но мяч угодил в сетку с внешней стороны. После этого мяч отошел к испанцам, но до действительно опасных моментов дело не доходило.

У Вильярреала был хороший момент ближе к середине тайма, когда команда буквально в несколько передач прошла оборону Манчестер Юнайтед, но удар в дальний угол парировал Де Хеа. Гости же ответили эпизодом с ударом головой от Роналду. Обычно это очень опасно, но в тот раз мяч полетел в руки голкиперу.

В начале второго тайма Вильярреал вновь завладел игровой инициативой и пытался создать неприятности сопернику. Манчестер Юнайтед практически не подходил к чужой штрафной площади и должен был пропускать, если бы не волшебный Давид Де Хеа. Испанец показал роскошную реакцию и парировал удар Тригероса из убойной позиции.

Уже после выхода на поле Бруну Фернандеша и Маркуса Рашфорда ситуация на поле кардинально изменилась. Сперва, Санчо получил отличный пас от Фернандеша в штрафной площади и пробил — Рульи спас свою команду. В итоге, "красные дьяволы" добились своего — Роналду подкараулил ошибку соперника и аккуратно перебросил Рульи. 0:1.

Уже в конце встречи, когда "желтой субмарине" пришлось раскрываться, Рашфорд отыграл на Бруну, Фернандеш отпасовал на Санчо, а Джейдон снял паутину с ближнего верхнего угла. Отличная комбинация и счет — 0:2. Финальный свисток зафиксировал победу команды Каррика. Манчестер Юнайтед гарантировал себе выход в плей-офф турнира.



Вильярреал — Манчестер Юнайтед 0:2

Голы: Роналду, 78, Санчо, 90

Вильярреал: Рульи — Фойт, Альбиоль, Торрес, Эступиньян (Раба, 79) — Парехо, Капу, Тригерос (Морено, 73) — Пино (Чуквезе, 73), Мои Гомес (Диа, 84), Данжума

Манчестер Юнайтед: Де Хеа — Ван-Биссака, Линделеф, Магуайр, Теллес — Мактоминей, Фред — Санчо (Мата, 90+3), ван де Беек (Фернандеш, 66), Мартиаль (Рашфорд, 66) — Роналду (Матич, 90+2)

Предупреждения: Пино — ван де Беек