Зийех и Пулишич сыграют с первых минут против Ювентуса

Стали известны стартовые составы команд для поединка 5-го тура группового этапа Лиги чемпионов УЕФА в рамках группы H, в котором сыграют лондонский Челси и туринский Ювентус.

Лондонский Челси и туринский Ювентус в очном поединке в рамках пятого тура Лиги чемпионов УЕФА определят лидера в турнирной таблице квартета H перед заключительным игровым днем.

Томас Тухель, на фоне победы над Лестером (3:0), предоставил место на поле Хакиму Зийеху и Кристиану Пулишичу в линии атаки.

Массимилиано Аллегри, после победы над римским Лацио (2:0), решил выпустить в стартовом составе на левом фланге обороны, поэтому Куадрадо перешел на противоположную сторону поля, а Бентанкур дополнил центральную линию.

Челси: Менди — Чалоба, Тиаго Силва, Рюдигер — Джеймс, Канте, Жоржиньо, Чилвелл — Зийех, Пулишич, Хадсон-Одои.

Запасные: Аррисабалага, Беттинелли, Алонсо, Кристенсен, Лукаку, Вернер, Лофтус-Чик, Сауль, Баркли, Маунт, Аспиликуэта, Сарр.



Ювентус: Щесны — Куадрадо, Бонуччи, де Лигт, Алекс Сандро — Рабио, Локателли, Бентанкур, Маккенни — Кьеза, Мората.

Запасные: Пинсольо, Перин, Артур, Дибала, Кин, Ругани, Кулусевски, де Винтер.



Матч Челси — Ювентус начнется в 22:00 по киевскому времени. Следите за текстовой онлайн-трансляцией на Football.ua.