Челси — Ювентус. Накануне

Челси в рамках поединка пятого тура группового этапа Лиги чемпионов примет на своем поле Ювентус.
|№
|
|Команда
|И
|В
|Н
|П
|З
|П
|О
|1
|
|Ювентус
|4
|4
|0
|0
|9
|2
|12
|2
|
|Челси
|4
|3
|0
|1
|6
|1
|9
|3
|
|Зенит
|4
|1
|0
|3
|6
|6
|3
|4
|
|Мальме
|4
|0
|0
|4
|0
|12
|0
Челси — Ювентус
Вторник, 23 ноября, 22:00. Стадион Стэмфорд Бридж, Лондон. Главный арбитр встречи — Срджан Йованович (Сербия).
Челси намерен взять реванш за первый матч против Ювентуса. Тогда подопечные Томаса Тухеля действовали довольно уверенно, но из-за мимолетного отсутствия концентрации поплатились, позволив Кьезе отличиться в начале второго тайма. Действующий обладатель Лиги чемпионов явно захочет завершить групповой этап на первом месте.
Челси подходит к данной игре в хорошей форме, несмотря на ничейный результат против Бернли, который скорее стоит расценивать как случайность. В минувшем туре чемпионата Англии Челси не оставил шансов Лестеру, отправив в ворота соперника три безответных мяча. Томас Тухель проводит грамотную ротацию, а потому команде пока что удается избежать спада.
Что касается Ювентуса, то туринцы получили положительный эмоциональный фон после игры против Лацио на выезде в рамках чемпионата Италии — подопечные Аллегри победили благодаря двум пенальти и вернулись в борьбу за лигочемпионские путевки. Условия в данном мачте для Ювентуса идеальные — его устроит и ничья, а потому можно играть в излюбленной манере — от обороны.
Очень интересно будет посмотреть на то, как тренеры справятся с некоторыми кадровыми вопросами. У Аллегри есть определенные проблемы в оборонительной линии, ведь не сыграют Данило, Де Шильо и Кьеллини. Тогда как у Тухеля все-таки приятная головная боль — Ромелу Лукаку уже может играть, но непонятно в какой форме бельгиец.
Ожидаем, что Ювентус будет выжидать ошибку соперника, а Томас Тухель на этот раз придумает что-то новое, чтобы удивить своего коллегу. Ромелу Лукаку, определенно, должен выйти на поле, пускай и на замену, чтобы продавить массированную оборону соперника.
Ориентировочные составы:
Челси: Менди — Аспиликуэта, Силва, Рюдигер — Джеймс, Канте, Жоржиньо, Чилвелл — Маунт, Зийех — Вернер
Ювентус: Щесны — Куадрадо, Бонуччи, Де Лигт, Сандро — Кьеза, Бетанкур, Локателли, Рабьо — Мората, Кулусевски
Не сыграют: Ковачич — Бернардески, Кьеллини, Де Шильо, Рэмси
Под вопросом: Лукаку, Хаверц — Дибала, Данило
Интересные факты:
Было забито меньше 2,5 голов в 11 из последних 12 игр Челси (Лига чемпионов).
Ювентус выиграл 9 из последних 10 матчей (Лига чемпионов).
Челси не пропустил в 5 из последних 6 матчей (Лига чемпионов).
Челси выиграл 5 из последних 6 матчей (Лига чемпионов).
прогноз 1:1