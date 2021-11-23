Челси — Ювентус. Накануне

Предлагаем вашему вниманию анонс матча Лиги чемпионов.

Челси в рамках поединка пятого тура группового этапа Лиги чемпионов примет на своем поле Ювентус.

№ Команда И В Н П З П О 1 Ювентус 4 4 0 0 9 2 12 2 Челси 4 3 0 1 6 1 9 3 Зенит 4 1 0 3 6 6 3 4 Мальме 4 0 0 4 0 12 0



Челси — Ювентус

Вторник, 23 ноября, 22:00. Стадион Стэмфорд Бридж, Лондон. Главный арбитр встречи — Срджан Йованович (Сербия).

Челси намерен взять реванш за первый матч против Ювентуса. Тогда подопечные Томаса Тухеля действовали довольно уверенно, но из-за мимолетного отсутствия концентрации поплатились, позволив Кьезе отличиться в начале второго тайма. Действующий обладатель Лиги чемпионов явно захочет завершить групповой этап на первом месте.

Челси подходит к данной игре в хорошей форме, несмотря на ничейный результат против Бернли, который скорее стоит расценивать как случайность. В минувшем туре чемпионата Англии Челси не оставил шансов Лестеру, отправив в ворота соперника три безответных мяча. Томас Тухель проводит грамотную ротацию, а потому команде пока что удается избежать спада.

Что касается Ювентуса, то туринцы получили положительный эмоциональный фон после игры против Лацио на выезде в рамках чемпионата Италии — подопечные Аллегри победили благодаря двум пенальти и вернулись в борьбу за лигочемпионские путевки. Условия в данном мачте для Ювентуса идеальные — его устроит и ничья, а потому можно играть в излюбленной манере — от обороны.

Очень интересно будет посмотреть на то, как тренеры справятся с некоторыми кадровыми вопросами. У Аллегри есть определенные проблемы в оборонительной линии, ведь не сыграют Данило, Де Шильо и Кьеллини. Тогда как у Тухеля все-таки приятная головная боль — Ромелу Лукаку уже может играть, но непонятно в какой форме бельгиец.

Ожидаем, что Ювентус будет выжидать ошибку соперника, а Томас Тухель на этот раз придумает что-то новое, чтобы удивить своего коллегу. Ромелу Лукаку, определенно, должен выйти на поле, пускай и на замену, чтобы продавить массированную оборону соперника.

Ориентировочные составы:

Челси: Менди — Аспиликуэта, Силва, Рюдигер — Джеймс, Канте, Жоржиньо, Чилвелл — Маунт, Зийех — Вернер

Ювентус: Щесны — Куадрадо, Бонуччи, Де Лигт, Сандро — Кьеза, Бетанкур, Локателли, Рабьо — Мората, Кулусевски

Не сыграют: Ковачич — Бернардески, Кьеллини, Де Шильо, Рэмси

Под вопросом: Лукаку, Хаверц — Дибала, Данило

Интересные факты:

Было забито меньше 2,5 голов в 11 из последних 12 игр Челси (Лига чемпионов).

Ювентус выиграл 9 из последних 10 матчей (Лига чемпионов).

Челси не пропустил в 5 из последних 6 матчей (Лига чемпионов).

Челси выиграл 5 из последних 6 матчей (Лига чемпионов).