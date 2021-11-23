Забарный и Шкурин сыграют с первых минут против Баварии

Стали известны стартовые составы команд для поединка 5-го тура группового этапа Лиги чемпионов УЕФА в рамках группы E, в котором сыграют Динамо Киев и мюнхенская Бавария.

Киевское Динамо в рамках пятого тура Лиги чемпионов УЕФА проведет домашний поединок против мюнхенской Баварии.

Мирча Луческу, на фоне матча против одесского Черноморца (6:1), решил выпустить на поле с первых минут Забарного, вернув Кендзеру на правый фланг обороны, в опорной зоне разместились Сидорчук и Шапаренко, а на острие атаки вновь расположился Илья Шкурин.

Юлиан Нагельсманн, по сравнению с матчем в Мюнхене (5:0, победа Баварии), предпочел вынужденно выставил в стартовом составе в центре обороны Куасси, Павар отправился на правый фланг защиты, Толиссо дополнил опорную зону, а Коман выйдет справа в тройке атакующих полузащитников.

Динамо Киев: Бущан — Кендзера, Забарный, Сирота, Миколенко — Сидорчук, Шапаренко — Цыганков, Буяльский, Де Пена — Шкурин.

Запасные: Бойко, Вербич, Шепелев, Рамирес, Шабанов, Леднев, Андриевский, Гармаш, Караваев, Витиньо, Кулач, Антюх.



Бавария: Нойер — Павар, Куасси, Эрнандес, Дэвис — Толиссо, Горецка — Коман, Мюллер, Сане — Левандовски.

Запасные: Ульрайх, Фрюхтль, Ричардс, Сарр, Рока, Тилльман.



Матч Динамо Киев — Бавария начнется в 19:45 по киевскому времени. Следите за текстовой онлайн-трансляцией на Football.ua.