Динамо — Бавария. Накануне

Football.ua представляет анонс 5-го тура группового раунда Лиги чемпионов между Динамо и Баварией.

Киевское Динамо попытается в домашнем матче против мюнхенской Баварии создать проблемы своему оппоненту.

Динамо – Бавария

Вторник, 23 ноября, 19:45. НСК Олимпийский, Киев. Халил Мелер (Турция) – главный арбитр встречи. Трансляция на видеоплатформах MEGOGO и Volia TV.

Бавария – абсолютный лидер группы Е Лиги чемпионов. Немцы идут со стопроцентным результатом: 4 победы в 4 матчах. Мюнхенская команда настолько спокойно справилась с Бенфикой и Барселоной, что порой кажется, что сейчас Баварии в родном чемпионате гораздо сложнее приходится, чем в Лиге чемпионов. Вот, к примеру, в минувшие выходные Аугсбург добыл сенсационную победу в матче против команды Юлиана Нагельсманна (2:1).

Матч в Мюнхене динамовцы предпочли бы забыть и больше никогда не вспоминать. Бавария просто деклассировала киевлян со счетом 5:0. Немцы наказывали команду Луческу за малейшие огрехи в обороне. Рванный темп вводил футболистов Динамо в заблуждение. Когда "бело-синие" думали, что им вот-вот удалось выровнять игру, Бавария включала следующую скорость и забивала очередной гол.

У чемпиона Германии сейчас имеются большие кадровые проблемы. Из-за ковида не тренируются с командой: Гнабри, Мусиала, Чупо-Мотинг, Кюизанс, Киммих, Зюле, Станишич. В Киев прилетели 18 футболистов и среди них есть те, у кого есть проблемы со здоровьем. Небольшие повреждения имеются у Забитцера И Комана, об этом рассказал сам Юлиан Нагельсманн на предматчевой пресс-конференции. Но несмотря на все это шансов у Динамо против нынешней Баварии в любом ее состоянии просто нет. И не стоит даже питать иллюзий на это счет.

Ситуация в группе сейчас такая, что Динамо теоретически даже сейчас может претендовать на выход из группы в Лиге чемпионов. Для этого киевлянам всего-навсего необходимо обыграть Баварию, а потом обыграть Бенфику на выезде, но при этом необходимо, чтобы Бенфика обыграла Барселону, и Бавария в последнем туре также должна обыграть Барселону.

А если перестать "верить в Деда Мороза", то в матче против Баварии хотелось бы увидеть хотя бы первый забитый гол в Лиге чемпионов в исполнении Динамо, подержать кулаки за Барселону, чтобы она обыграла Бенфику в параллельном матче и надеяться на чудо в последнем туре в выездном матче против португальцев, победа над которыми может подарить третье место и участие в Лиге Европы весной.

И хотя, в отличии от Шахтера, не все на кону в предстоящем туре для Динамо. Перспективы у киевлян очень плохие. Если Бенфика возьмет хоть какие-то очки в матче против Барселоны, то и Динамо надо брать очки с Баварией. В такой ситуации больше надежд все-таки на "сине-гранатовых".

Ориентировочные составы команд

Динамо: Бущан – Кендзера, Забарный, Сирота, Миколенко – Сидорчук, Шапаренко – Цыганков, Буяльский, Де Пена – Гармаш

Бавария: Нойер – Павар, Толиссо, Эрнандес, Дэвис – Горетцка, Рока – Сарр, Мюллер, Сане – Левандовски

Форма команд за последние 10 матчей

Положение команд в рейтинге УЕФА

Динамо – 34 место

Бавария – 1 место

История противостояний

Комментарии перед матчем

Главный тренер Динамо Мирча Луческу:

"Все команды перед Лигой чемпионов испытали проблемы. Бавария — не исключение. Аугсбург сделал все возможное, чтобы добиться результата. Они образцово оборонялись всей командой, бились и добились результата. Тактически они сыграли организованно и отдали все силы. Удача была на их стороне.

Тонус Забарного, Шапаренко и Сидорчука? Надеюсь, им пропуск игры с Черноморцем пошел на пользу. Хотим, чтобы они вернулись мыслями в Динамо и как можно лучше подготовились в игре с Баварией.

Нагельсманн? Он — отличный тренер. Ему повезло работать с такой командой. Одно дело тренировать Лейпциг, а другое — Баварию. Тут у него сильные игроки и отличный скаутинг. Направление у них очень сильное. Дэвиса привезли из Ванкувера, Мусиалу из Челси, Ричардса из Рединга — клуба, который не виден на рынке. Бавария — команда, которая выигрывает все турниры. Он может себя проявить тут с лучшей стороны.

Какая мотивация у игроков может быть? Они играют в Лиге чемпионов против мюнхенской Баварии... Этим все сказано.

Важен не только фактор денег. Традиции, история команды, спортивная сила, имидж, давление от команды. Это все играет свою роль в матчах. Большим клубом всегда идет помощь, они привилегированны. Уровень игроков растет по мере развития клуба. Много факторов, которые важны. И деньги в том числе, но не самый важный фактор. Игроки не могут играть плохо, когда выступают в сильном клубе. Я просил игроков не выигрывать Баварию, а выходить с высокоподнятой головой на поле".

Главный тренер Баварии Юлиан Нагельсманн:

"Лига чемпионов никогда не бывает неважной. Мы не испытываем никакого давления из-за поражения в поединке против Аугсбурга. Теперь мы можем показать свою реакцию на тот матч".

Коман и Забитцер имеют определенные повреждения. Неизвестно, смогут ли они сыграть. У Забитцера были проблемы с ахилловым сухожилием и икрой. По Коману пока непонятно, но нам нужно подождать, потому что на выходных предстоит важная игра Бундеслиги".

Полузащитник Баварии Лерой Сане:

"Я хотел показать, на что я способен, и я набрал отличные кондиции, в которых я был до травмы. Я набрал ритм в прошлом сезоне и теперь снова подтянул физическую форму. Теперь я готов проявлять себя на максимум.

Я пытаюсь превратить отрицательную энергию в положительную, а затем показать себя на футбольном поле. Я чувствую себя очень хорошо физически, нахожусь в хорошем ритме и в хорошей форме. Я стараюсь брать свой импульс на поле".

Голкипер Динамо Георгий Бущан:

"Что сделать, чтобы не повторился счет 0:5? Не пропустить, вот и всё. Вы считаете, что у нас должно быть какое-то переживание перед этой игрой? Это совсем разные турниры и матчи, прошлый матч нужно забыть и двигаться дальше и готовиться к этой игре с позитивными мыслями.

Сыграет ли нам на руку то, что Бавария гарантировал себе выход из группы? Мы не думаем о турнирной таблице для Баварии, мы думаем о своей игре и хотим завтра продемонстрировать хороший футбол перед нашими болельщиками, поэтому мы готовимся с полной концентрацией к завтрашнему матчу.

Чем нравится Нойер? Он, наверное, нравится всем. Его игра ногами, игра на линии, его уверенность, поэтому только самые лучшие качества можно у него подчерпнуть. Немецкая школа одна из лучших в мире. Нойер один из лучших в мире".

прогноз 0:3

Сергей Горбаченко, Football.ua