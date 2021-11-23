Лига чемпионов. Группа Н. Накануне

Мальме в рамках поединка пятого тура группового этапа Лиги чемпионов примет на своем поле Зенит.
|№
|
|Команда
|И
|В
|Н
|П
|З
|П
|О
|1
|
|Ювентус
|4
|4
|0
|0
|9
|2
|12
|2
|
|Челси
|4
|3
|0
|1
|6
|1
|9
|3
|
|Зенит
|4
|1
|0
|3
|6
|6
|3
|4
|
|Мальме
|4
|0
|0
|4
|0
|12
|0
Мальме — Зенит
Вторник, 23 ноября, 22:00. Стадион Эледа, Мальме. Главный арбитр встречи — Андрис Трейманис (Литва).
Для Мальме, как впрочем и Зенита, данный матч является решающим за зону Лиги Европы. Шведской команде нужно будет совершить чудо, чтобы устроить себе евровесну, но надежда все еще есть. Мальме дал бой Челси на своем поле в четвертом туре Лиги чемпионов и, определенно, готов удивить Зенит, который слишком легко победил в первом матче.
Та игра завершилась с разгромным счетом — 4:0 в пользу Зенита, но два гола были забиты уже под занавес встречи, когда Мальме пришлось раскрываться.
Зенит, в свою очередь, может чувствовать себя безопасно — россиянам главное не уступить с очень крупным счетом, чтобы иметь преимущество в личных встречах над соперником. Что касается потенциальной борьбы за Лигу чемпионов, то шансов мало. Вряд ли Челси захочет легко дарить очки в последнем туре в контексте борьбы за первое место с Ювентусом.
Зенит после поражения от туринцев и ничьей с Уралом вернулся на победную тропу в игре против Нижнего Новгорода, но соперник смог доставить достаточно трудностей даже в численном меньшинстве. Впрочем, казалось, что Зенит не включал максимальные обороты.
Ориентировочные составы:
Мальме: Дахлин — Ахмедходжич, нильсен, Брорссон — Бергет, Левицки, Иннокент, Пена, Олссон — Бирманчевич, Чолак
Зенит: Кержаков — Ловрен, Чистяков, Ракицкий — Караваев, Барриос, Вендел, Сантос — Малком, Дзюба, Клуадиньо
Не сыграют: Кнудсен, Тойвонен, Сейдиу, Ракип, Кристиансен — Крицюк, Кузяев
Под вопросом: Беймо
Интересные факты:
Мальме проиграл последние 5 матчей (Лига чемпионов).
Мальме не забивает в последних 4 матчах (Лига чемпионов).
Зенит проиграл 6 из последних 7 матчей (Лига чемпионов).
прогноз 0:1
Челси — Ювентус
Вторник, 23 ноября, 22:00. Стадион Стэмфорд Бридж, Лондон. Главный арбитр встречи — Срджан Йованович (Сербия).
Анонс данного матча читайте в отдельном материале по ссылке.
Ориентировочные составы:
Челси: Менди — Аспиликуэта, Силва, Рюдигер — Джеймс, Канте, Жоржиньо, Чилвелл — Маунт, Зийех — Вернер
Ювентус: Щесны — Куадрадо, Бонуччи, Де Лигт, Сандро — Кьеза, Бетанкур, Локателли, Рабьо — Мората, Кулусевски
Не сыграют: Ковачич — Бернардески, Кьеллини, Де Шильо, Рэмси
Под вопросом: Лукаку, Хаверц — Дибала, Данило