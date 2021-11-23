Лига чемпионов. Группа Н. Накануне

Предлагаем вашему вниманию анонсы матчей квартета Н.

Мальме в рамках поединка пятого тура группового этапа Лиги чемпионов примет на своем поле Зенит.

№ Команда И В Н П З П О 1 Ювентус 4 4 0 0 9 2 12 2 Челси 4 3 0 1 6 1 9 3 Зенит 4 1 0 3 6 6 3 4 Мальме 4 0 0 4 0 12 0



Мальме — Зенит

Вторник, 23 ноября, 22:00. Стадион Эледа, Мальме. Главный арбитр встречи — Андрис Трейманис (Литва).

Для Мальме, как впрочем и Зенита, данный матч является решающим за зону Лиги Европы. Шведской команде нужно будет совершить чудо, чтобы устроить себе евровесну, но надежда все еще есть. Мальме дал бой Челси на своем поле в четвертом туре Лиги чемпионов и, определенно, готов удивить Зенит, который слишком легко победил в первом матче.

Та игра завершилась с разгромным счетом — 4:0 в пользу Зенита, но два гола были забиты уже под занавес встречи, когда Мальме пришлось раскрываться.

Зенит, в свою очередь, может чувствовать себя безопасно — россиянам главное не уступить с очень крупным счетом, чтобы иметь преимущество в личных встречах над соперником. Что касается потенциальной борьбы за Лигу чемпионов, то шансов мало. Вряд ли Челси захочет легко дарить очки в последнем туре в контексте борьбы за первое место с Ювентусом.

Зенит после поражения от туринцев и ничьей с Уралом вернулся на победную тропу в игре против Нижнего Новгорода, но соперник смог доставить достаточно трудностей даже в численном меньшинстве. Впрочем, казалось, что Зенит не включал максимальные обороты.

Ориентировочные составы:

Мальме: Дахлин — Ахмедходжич, нильсен, Брорссон — Бергет, Левицки, Иннокент, Пена, Олссон — Бирманчевич, Чолак

Зенит: Кержаков — Ловрен, Чистяков, Ракицкий — Караваев, Барриос, Вендел, Сантос — Малком, Дзюба, Клуадиньо

Не сыграют: Кнудсен, Тойвонен, Сейдиу, Ракип, Кристиансен — Крицюк, Кузяев

Под вопросом: Беймо

Интересные факты:

Мальме проиграл последние 5 матчей (Лига чемпионов).

Мальме не забивает в последних 4 матчах (Лига чемпионов).

Зенит проиграл 6 из последних 7 матчей (Лига чемпионов).

прогноз 0:1

Челси — Ювентус

Вторник, 23 ноября, 22:00. Стадион Стэмфорд Бридж, Лондон. Главный арбитр встречи — Срджан Йованович (Сербия).

Анонс данного матча читайте в отдельном материале по ссылке.

Ориентировочные составы:

Челси: Менди — Аспиликуэта, Силва, Рюдигер — Джеймс, Канте, Жоржиньо, Чилвелл — Маунт, Зийех — Вернер

Ювентус: Щесны — Куадрадо, Бонуччи, Де Лигт, Сандро — Кьеза, Бетанкур, Локателли, Рабьо — Мората, Кулусевски

Не сыграют: Ковачич — Бернардески, Кьеллини, Де Шильо, Рэмси

Под вопросом: Лукаку, Хаверц — Дибала, Данило