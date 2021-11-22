Вольфсбург
2
РБ Зальцбург
1
02 ноября
19:45
Мальме
0
Челси
1
02 ноября
19:45
Динамо Киев
0
Барселона
1
02 ноября
22:00
Бавария
5
Бенфика
2
02 ноября
22:00
Аталанта
2
Манчестер Юнайтед
2
02 ноября
22:00
Вильярреал
2
Янг Бойз
0
02 ноября
22:00
Севилья
1
Лилль
2
02 ноября
22:00
Ювентус
4
Зенит
2
02 ноября
22:00
Милан
1
Порту
1
03 ноября
19:45
Реал Мадрид
2
Шахтер
1
03 ноября
19:45
Манчестер Сити
4
Брюгге
1
03 ноября
22:00
РБ Лейпциг
2
ПСЖ
2
03 ноября
22:00
Ливерпуль
2
Атлетико
0
03 ноября
22:00
Спортинг Лиссабон
4
Бешикташ
0
03 ноября
22:00
Боруссия Дортмунд
1
Аякс
3
03 ноября
22:00
Шериф
1
Интер
3
03 ноября
22:00
Динамо Киев
-
Бавария
-
23 ноября
19:45
Вильярреал
-
Манчестер Юнайтед
-
23 ноября
19:45
Барселона
-
Бенфика
-
23 ноября
22:00
Янг Бойз
-
Аталанта
-
23 ноября
22:00
Севилья
-
Вольфсбург
-
23 ноября
22:00
Лилль
-
РБ Зальцбург
-
23 ноября
22:00
Челси
-
Ювентус
-
23 ноября
22:00
Мальме
-
Зенит
-
23 ноября
22:00
Бешикташ
-
Аякс
-
24 ноября
19:45
Интер
-
Шахтер
-
24 ноября
19:45
Манчестер Сити
-
ПСЖ
-
24 ноября
22:00
Брюгге
-
РБ Лейпциг
-
24 ноября
22:00
Атлетико
-
Милан
-
24 ноября
22:00
Ливерпуль
-
Порту
-
24 ноября
22:00
Спортинг Лиссабон
-
Боруссия Дортмунд
-
24 ноября
22:00
Шериф
-
Реал Мадрид
-
24 ноября
22:00

Бущан: Что сделать, чтобы не повторился счет 0:5? Не пропустить

22 ноября 2021

Георгий Бущан, фото Динамо

Голкипер киевлян — о грядущей встрече против Баварии.

Георгий Бущан дал комментарий перед матчем пятого тура группового этапа Лиги чемпионов против Баварии.

"Что сделать, чтобы не повторился счет 0:5? Не пропустить, вот и всё. Вы считаете, что у нас должно быть какое-то переживание перед этой игрой? Это совсем разные турниры и матчи, прошлый матч нужно забыть и двигаться дальше и готовиться к этой игре с позитивными мыслями.

Сыграет ли нам на руку то, что Бавария гарантировал себе выход из группы? Мы не думаем о турнирной таблице для Баварии, мы думаем о своей игре и хотим завтра продемонстрировать хороший футбол перед нашими болельщиками, поэтому мы готовимся с полной концентрацией к завтрашнему матчу.

Чем нравится Нойер? Он, наверное, нравится всем. Его игра ногами, игра на линии, его уверенность, поэтому только самые лучшие качества можно у него подчерпнуть. Немецкая школа одна из лучших в мире. Нойер один из лучших в мире", — сказал Бущан на предматчевой пресс-конференции.

Матч Динамо Киев — Бавария состоится в Киеве на НСК Олимпийский во вторник, 23 ноября, и начнется в 19:45. Следить за событиями этого поединка можно в текстовой онлайн-трансляции на Football.ua.

Команды
Сюжет
статьи по теме:
Лерой Сане, getty images 22 ноября 2021 Бавария огласила заявку на матч против Динамо
фото ФК Динамо Киев 22 ноября 2021 Матчи недели: последний шанс Шахтера зацепиться за евровесну, предпоследний — для Динамо Киев и суперматч в АПЛ
Юлиан Нагельсманн, ФК Бавария 22 ноября 2021 Нагельсманн — о матче с Динамо: Мы не испытываем никакого давления из-за поражения Аугсбургу
  Rambler's Top100