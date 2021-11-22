Бущан: Что сделать, чтобы не повторился счет 0:5? Не пропустить

Голкипер киевлян — о грядущей встрече против Баварии.

Георгий Бущан дал комментарий перед матчем пятого тура группового этапа Лиги чемпионов против Баварии.

"Что сделать, чтобы не повторился счет 0:5? Не пропустить, вот и всё. Вы считаете, что у нас должно быть какое-то переживание перед этой игрой? Это совсем разные турниры и матчи, прошлый матч нужно забыть и двигаться дальше и готовиться к этой игре с позитивными мыслями.

Сыграет ли нам на руку то, что Бавария гарантировал себе выход из группы? Мы не думаем о турнирной таблице для Баварии, мы думаем о своей игре и хотим завтра продемонстрировать хороший футбол перед нашими болельщиками, поэтому мы готовимся с полной концентрацией к завтрашнему матчу.

Чем нравится Нойер? Он, наверное, нравится всем. Его игра ногами, игра на линии, его уверенность, поэтому только самые лучшие качества можно у него подчерпнуть. Немецкая школа одна из лучших в мире. Нойер один из лучших в мире", — сказал Бущан на предматчевой пресс-конференции.

Матч Динамо Киев — Бавария состоится в Киеве на НСК Олимпийский во вторник, 23 ноября, и начнется в 19:45. Следить за событиями этого поединка можно в текстовой онлайн-трансляции на Football.ua.