Вольфсбург
2
РБ Зальцбург
1
02 ноября
19:45
Мальме
0
Челси
1
02 ноября
19:45
Динамо Киев
0
Барселона
1
02 ноября
22:00
Бавария
5
Бенфика
2
02 ноября
22:00
Аталанта
2
Манчестер Юнайтед
2
02 ноября
22:00
Вильярреал
2
Янг Бойз
0
02 ноября
22:00
Севилья
1
Лилль
2
02 ноября
22:00
Ювентус
4
Зенит
2
02 ноября
22:00
Милан
1
Порту
1
03 ноября
19:45
Реал Мадрид
2
Шахтер
1
03 ноября
19:45
Манчестер Сити
4
Брюгге
1
03 ноября
22:00
РБ Лейпциг
2
ПСЖ
2
03 ноября
22:00
Ливерпуль
2
Атлетико
0
03 ноября
22:00
Спортинг Лиссабон
4
Бешикташ
0
03 ноября
22:00
Боруссия Дортмунд
1
Аякс
3
03 ноября
22:00
Шериф
1
Интер
3
03 ноября
22:00
Динамо Киев
-
Бавария
-
23 ноября
19:45
Вильярреал
-
Манчестер Юнайтед
-
23 ноября
19:45
Барселона
-
Бенфика
-
23 ноября
22:00
Янг Бойз
-
Аталанта
-
23 ноября
22:00
Севилья
-
Вольфсбург
-
23 ноября
22:00
Лилль
-
РБ Зальцбург
-
23 ноября
22:00
Челси
-
Ювентус
-
23 ноября
22:00
Мальме
-
Зенит
-
23 ноября
22:00
Бешикташ
-
Аякс
-
24 ноября
19:45
Интер
-
Шахтер
-
24 ноября
19:45
Манчестер Сити
-
ПСЖ
-
24 ноября
22:00
Брюгге
-
РБ Лейпциг
-
24 ноября
22:00
Атлетико
-
Милан
-
24 ноября
22:00
Ливерпуль
-
Порту
-
24 ноября
22:00
Спортинг Лиссабон
-
Боруссия Дортмунд
-
24 ноября
22:00
Шериф
-
Реал Мадрид
-
24 ноября
22:00

Нагельсманн — о матче с Динамо: Мы не испытываем никакого давления из-за поражения Аугсбургу

22 ноября 2021

Юлиан Нагельсманн, ФК Бавария

Наставник Бавария высказался о предстоящей встрече с киевлянами в рамках самого престижного еврокубка.

В рамках пятого тура группового этапа Лиги чемпионов мюнхенская Бавария встретится с киевским Динамо. Главный тренер "красных" Юлиан Нагельсманн поделился ожиданиями от предстоящего противостояни.

"Лига чемпионов никогда не бывает неважной. Мы не испытываем никакого давления из-за поражения в поединке против Аугсбурга. Теперь мы можем показать свою реакцию на тот матч".

"Коман и Забитцер имеют определенные повреждения. Неизвестно, смогут ли они сыграть. У Забитцера были проблемы с ахилловым сухожилием и икрой. По Коману пока непонятно, но нам нужно подождать, потому что на выходных предстоит важная игра Бундеслиги", — заявил Нагельсманн на предматчевой пресс-конференции.

Напомним, что матч Динамо Киев — Бавария состоится во вторник, 23 ноября, в 19:45 по киевскому времени. Следить за событиями этого поединка вы можете в текстовой онлайн-трансляции, которая будет доступна на Football.ua.

Команды
Сюжет
  Rambler's Top100