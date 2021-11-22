Нагельсманн — о матче с Динамо: Мы не испытываем никакого давления из-за поражения Аугсбургу

Наставник Бавария высказался о предстоящей встрече с киевлянами в рамках самого престижного еврокубка.

В рамках пятого тура группового этапа Лиги чемпионов мюнхенская Бавария встретится с киевским Динамо. Главный тренер "красных" Юлиан Нагельсманн поделился ожиданиями от предстоящего противостояни.

"Лига чемпионов никогда не бывает неважной. Мы не испытываем никакого давления из-за поражения в поединке против Аугсбурга. Теперь мы можем показать свою реакцию на тот матч".

"Коман и Забитцер имеют определенные повреждения. Неизвестно, смогут ли они сыграть. У Забитцера были проблемы с ахилловым сухожилием и икрой. По Коману пока непонятно, но нам нужно подождать, потому что на выходных предстоит важная игра Бундеслиги", — заявил Нагельсманн на предматчевой пресс-конференции.

Напомним, что матч Динамо Киев — Бавария состоится во вторник, 23 ноября, в 19:45 по киевскому времени. Следить за событиями этого поединка вы можете в текстовой онлайн-трансляции, которая будет доступна на Football.ua.