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Манчестер Юнайтед
-
23 ноября
19:45
Барселона
-
Бенфика
-
23 ноября
22:00
Янг Бойз
-
Аталанта
-
23 ноября
22:00
Севилья
-
Вольфсбург
-
23 ноября
22:00
Лилль
-
РБ Зальцбург
-
23 ноября
22:00
Челси
-
Ювентус
-
23 ноября
22:00
Мальме
-
Зенит
-
23 ноября
22:00
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-
24 ноября
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Интер
-
Шахтер
-
24 ноября
19:45
Манчестер Сити
-
ПСЖ
-
24 ноября
22:00
Брюгге
-
РБ Лейпциг
-
24 ноября
22:00
Атлетико
-
Милан
-
24 ноября
22:00
Ливерпуль
-
Порту
-
24 ноября
22:00
Спортинг Лиссабон
-
Боруссия Дортмунд
-
24 ноября
22:00
Шериф
-
Реал Мадрид
-
24 ноября
22:00

Шахтер начал продажу билетов на матч с Шерифом в Лиге чемпионов

12 ноября 2021

Шериф - Шахтер, ФК Шахтер

Поединок шестого тура группового этапа Лиги чемпионов состоится в Киеве — 7 декабря.

Стартовала продажа билетов на поединок шестого тура группового этапа Лиги чемпионов между донецким Шахтером и молдавским Шерифом. Об этом сообщает пресс-служба "горняков",

Стоимость билетов варьируется от 100 до 11 тысяч гривен. С этого момента владельцы абонементов могут приобрести билеты с 20-процентной скидкой.

Свободная продажа билетов будет открыта с 15 ноября. Также билеты можно будет приобрести в день матча в кассах стадиона НСК Олимпийский в Киеве.

Напомним, матч Шахтер — Шериф пройдет 7 декабря, в 22:00 по киевскому времени.

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Источник: ФК Шахтер (Донецк)

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