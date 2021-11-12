Шахтер начал продажу билетов на матч с Шерифом в Лиге чемпионов

Поединок шестого тура группового этапа Лиги чемпионов состоится в Киеве — 7 декабря.

Стартовала продажа билетов на поединок шестого тура группового этапа Лиги чемпионов между донецким Шахтером и молдавским Шерифом. Об этом сообщает пресс-служба "горняков",

Стоимость билетов варьируется от 100 до 11 тысяч гривен. С этого момента владельцы абонементов могут приобрести билеты с 20-процентной скидкой.

Свободная продажа билетов будет открыта с 15 ноября. Также билеты можно будет приобрести в день матча в кассах стадиона НСК Олимпийский в Киеве.

Напомним, матч Шахтер — Шериф пройдет 7 декабря, в 22:00 по киевскому времени.

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