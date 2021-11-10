Де Дзерби: Одно очко в Лиге чемпионов? Шахтер это заслужил

Итальянец прокомментировал работу во главе "горняков".

Главный тренер Шахтера Роберто Де Дзерби рассказал о процессе адаптации в Шахтере, а также прокомментировал выступления команды в Лиге чемпионов.

"Тренерская работа в Шахтере предполагает победы в каждом матче, но бессонницы от этого у меня нет. Хочу, чтобы у команды появилась четкая идентичность. Мы на пути к этому.

Здесь всегда были проблемы с языком, с привычками, с анархией, которую я заметил, когда изучал Шахтер. Но также я обнаружил большую отзывчивость, высокий профессионализм и достаточные знания игры. А также всестороннюю помощь со стороны клуба.

Одно очко в Лиге чемпионов? Мы это заслужили, но каждый матч складывался по-разному. С Интером мы сыграли вничью и показали хорошую игру. Реалу проиграли дома 0:5, но к 51-й минуте счет был 0:2, и игра была равной. Конечно, мы могли бы достичь большего, но это часть пути. С другой стратегией мы могли бы на заработать на пару очков больше, но я хотел придерживаться своего плана, несмотря на риск.

Сейчас я думаю о матче в Милане. Сделаем все, чтобы обыграть Интер и сохранить шансы на третье место", – рассказал Де Дзерби в интервью изданию Gazzetta dello Sport.