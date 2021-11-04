Почеттино: Мы все разочарованы ничьей с Лейпцигом

Аргентинец прокомментировал результат во встрече с "быками".

Главный тренер ПСЖ Маурисио Почеттино поделился своим мнением о ничьей с Лейпцином (2:2) в 4-м туре группового этапа Лиги чемпионов.

"Трудно сказать, что я доволен нашей игрой, потому что мы все разочарованы ничьей. Думаю, мы создали достаточно моментов, чтобы получить три очка, но в целом этот результат можно назвать справедливым.

Мы должны как следует проанализировать этот матч, но иногда нужно признавать, что соперник чего-то стоит, у Лейпцига очень хорошая команда", – приводит слова Почеттино официальный сайт УЕФА.

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