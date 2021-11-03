Вейналдум сыграет с первых минут против РБ Лейпциг

Стали известны стартовые составы команд для поединка 4-го тура группового этапа Лиги чемпионов УЕФА в рамках группы A, в котором сыграют РБ Лейпциг и ПСЖ.

В четвертом туре Лиги чемпионов УЕФА немецкий РБ Лейпциг на своем поле будет принимать французский ПСЖ

Джесси Марш, после поражения в первом матче во Франции (2:3), решил использовать с первых минут схему с тремя центральными защитниками, за счет выхода Гвардиола. Также, отмечаем возвращение Анхелиньо и выход Форсберга с первых минут.

В свою очередь, Маурисио Почеттино предпочел увидеть в рамке ворот Доннарумму, в то время как в центр поля отправились Вейналдум и Данилу, а Месси в атаке заменил Ди Мария.

РБ Лейпциг: Гулачи — Симакан, Орбан, Гвардиол — Мукиэле, Лаймер, Адамс, Анхелиньо — Нкунку, Форсберг — Силва.

Запасные: Мартинес, Айдара, Поульсен, Собослаи, Ольмо, Мориба, Новоа, Хенрихс, Кампль.



ПСЖ: Доннарумма — Хакими, Маркиньос, Кимпембе, Нуну Мендеш — Вейналдум, Данилу, Гуйе — Ди Мария, Мбаппе, Неймар.

Запасные: Навас, Летелье, Паредес, Икарди, Месси, Эррера, Верратти, Дагба, Кюрзава, Диалло, Дракслер, Керер, Эбимбе.



Матч РБ Лейпциг — ПСЖ начнется в 22:00 по киевскому времени. Следите за текстовой онлайн-трансляцией на Football.ua.