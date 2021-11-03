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-
23 ноября
22:00
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-
Аталанта
-
23 ноября
22:00
Севилья
-
Вольфсбург
-
23 ноября
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Лилль
-
РБ Зальцбург
-
23 ноября
22:00
Челси
-
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-
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-
РБ Лейпциг
-
24 ноября
22:00
Атлетико
-
Милан
-
24 ноября
22:00
Ливерпуль
-
Порту
-
24 ноября
22:00
Спортинг Лиссабон
-
Боруссия Дортмунд
-
24 ноября
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Шериф
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Вейналдум сыграет с первых минут против РБ Лейпциг

03 ноября 2021

Жоржиньо Вейналдум, Getty Images

Стали известны стартовые составы команд для поединка 4-го тура группового этапа Лиги чемпионов УЕФА в рамках группы A, в котором сыграют РБ Лейпциг и ПСЖ.

В четвертом туре Лиги чемпионов УЕФА немецкий РБ Лейпциг на своем поле будет принимать французский ПСЖ

Джесси Марш, после поражения в первом матче во Франции (2:3), решил использовать с первых минут схему с тремя центральными защитниками, за счет выхода Гвардиола. Также, отмечаем возвращение Анхелиньо и выход Форсберга с первых минут.

В свою очередь, Маурисио Почеттино предпочел увидеть в рамке ворот Доннарумму, в то время как в центр поля отправились Вейналдум и Данилу, а Месси в атаке заменил Ди Мария.

РБ Лейпциг: Гулачи — Симакан, Орбан, Гвардиол — Мукиэле, Лаймер, Адамс, Анхелиньо — Нкунку, Форсберг — Силва.

Запасные: Мартинес, Айдара, Поульсен, Собослаи, Ольмо, Мориба, Новоа, Хенрихс, Кампль.

ПСЖ: Доннарумма — Хакими, Маркиньос, Кимпембе, Нуну Мендеш — Вейналдум, Данилу, Гуйе — Ди Мария, Мбаппе, Неймар.

Запасные: Навас, Летелье, Паредес, Икарди, Месси, Эррера, Верратти, Дагба, Кюрзава, Диалло, Дракслер, Керер, Эбимбе.

Матч РБ Лейпциг — ПСЖ начнется в 22:00 по киевскому времени. Следите за текстовой онлайн-трансляцией на Football.ua.

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