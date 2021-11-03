Лига чемпионов. Группа А. Накануне

Football.ua представляет анонс четвертого тура Лиги чемпионов в квартете А.

В рамках четвертого тура группового этапа Лиги чемпионов в группе А состоятся два поединка. Лейпциг примет ПСЖ, а Манчестер Сити сыграет с Брюгге.

Лейпциг — ПСЖ

Среда, 3 ноября, 22:00. Ред Булл Арена, Лейпциг. Арбитр матча — Андреас Экберг (Швеция). Трансляция на Megogo.

Лейпциг — был явным андердогом группы А, и это подтвердилось после первых трех туров группового этапа Лиги чемпионов. Команда провалила и старт чемпионата Германии, после 10 туров занимая 15 очков и располагаясь на восьмой строчке. В матче против фаворита на выход в стадию плей-офф ПСЖ будет несладко, однако Марш донесет своим подопечным, как правильно использовать слабые стороны соперника. Как показывает чемпионат Франции, у ПСЖ их немало. Важно не проводить весь матч в защите, а уверенно атаковать.

ПСЖ также не безгрешен. Несмотря на то, что команда возглавляет группу А, в одном из матчей, а именно против Брюгге, ПСЖ не был похож на безупречный коллектив. Первый матч против Лейпцига был очень тяжелым и лишь благодаря фарту парижане добыли три очка в домашней встрече. Не поможет в Германии ПСЖ Лео Месси, который выбыл на несколько недель из-за мышечного повреждения. Но статус фаворита команда Маурисио Почеттино не теряет.

Ориентировочные составы:

Лейпциг: Гулачи — Анхелиньо, Симакан, Орбан, Гвардиол — Айдара, Адамс, Лаймер, Мукиеле — Нкунку, Силва.

ПСЖ: Навас — Хакими, Маркиньос, Кимпембе, Мендеш — Эррера, Гуйе, Данило — Неймар, Керер — Мбаппе.

Не сыграют: Клостерманн, Сараччи, Хальстенберг — Верратти, Месси, Паредес, Рамос, Рико

Под вопросом: Бробби

Интересные факты:

- Лейпциг и ПСЖ забили одинаковое количество голов (по 6). ПСЖ — первый, Лейпциг — последний.

- Лидер Лейпцига Кристофер Нкунку является воспитанником ПСЖ.

прогноз 1:2

Манчестер Сити — Брюгге

Среда, 3 ноября, 22:00. Этихад (Манчестер). Арбитр матча — Антонио Лаос (Испания). Трансляция на Megogo.

Манчестер Сити в этой Лиге чемпионов любит куражиться на поле. В первом туре команда Пепа Гвардиолы в веселом матче обыграла Лейпциг со счетом 6:3, во втором уступила в счете ПСЖ (2:0). Это был важнейший матч за первую строчку, но еще будет ответный поединок, который покажет, кто же из команд достоин занять почетное место. К слову, в третьем туре английская команда попросту уничтожила Брюгге со счетом 1:5. Второй матч несет за собой маломальскую интригу, так как для Брюгге важно не уступить "горожанам".

Продолжим о бельгийском коллективе. В активе Брюгге на данный момент четыре очка. И это после матчей против ПСЖ (1:1) и Лейпцига, который завершился победой со счетом 1:2. И это довольно неожиданно, ведь Брюгге считали аутсайдером группы А и предрекали им последнее место. Но, несмотря на все, команда является фаворитом в гонке за Лигу Европы. В случае набора очков на Этихаде, Эдуард Соболь и компания укрепят позиции. А если Лейпциг уступит ПСЖ, то и вовсе, независимо от результата, продлят себе евросезон.

Ориентировочные составы:

Манчестер Сити: Эдерсон — Канселу, Ляпорт, Диаш, Уокер — Гюндоган, Родри, Силва — Грилиш, Жезус, Фоден

Брюгге: Миньоле — Соболь, Мехеле, Хендри, Мата — Ванакен, Баланта, Вормер — де Кетеларе, Ланг — Дост

Не сыграют: Дилап, Менди, Торрес — Баланта, Провиденс

Под вопросом: Персин

Интересные факты:

- Команды лишь второй раз в истории встретятся в очном противостоянии.

- Вратарь Брюгге Симон Миньоле на протяжении пяти сезонов встречался с Манчестер Сити, когда играл за Ливерпуль в АПЛ.

- Брюгге, в отличии от Манчестер Сити, забивал во всех матчах в текущем сезоне Лиги чемпионов.